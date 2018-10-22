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В Москве задержали председателя «Открытой России»

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом он сам рассказал в своем Twitter. По словам Пивоварова, его встретили два оперуполномоченных на Ленинградском вокзале после выхода из «Сапсана».

Пивоваров отмечает, что его задержали по ориентировке на человека, который украл мобильный телефон. В опубликованной Пивоваровым ориентировке сказано, что вор худощавого телосложения, роста примерно 170 см, с синяками под глазами, в темно-серых джинсах и серой кофте с капюшоном. Сейчас Пивоваров находится в отделе полиции. В «Открытой России» уверяют, что он не имеет отношения к инциденту.

На выходе из Сапсана на ленинградском вокзале встретили два опера, ведут в отдел. Показали вот такую ориентировку: pic.twitter.com/zPbYUU2XTo — Andrey Pivovarov (@brewerov) 22 октября 2018 г.

«Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В апреле 2017 г. Генпрокуратура признала организацию нежелательной. Пивоваров стал председателем «Открытой России» в марте 2018 г.

К 14.30 мск Пивоваров сообщил в Twitter, что у него досмотрели вещи и отпустили.

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