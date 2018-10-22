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РПЦ потребовала от Константинополя извинений за решение по Украине

Русская православная церковь (РПЦ) потребовала от Константинопольского патриархата извинений за решение по Украине. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что мировому православию и будущему православия на территории Украины был нанесен значительный ущерб, передает ТАСС.

По словам Волкова, ситуация может измениться, если Константинополь выберет путь диалога, осознает решение синода и принесет извинения за действия, которые нанесли существенный ущерб. Только после этого, заявил Волков, двери для диалога между церквями будут вновь открыты.

В пятницу, 19 октября, Константинопольский патриархат заявил о том, что продолжит общение с РПЦ несмотря на решение Москвы разорвать отношения.

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение РПЦ приняла из-за того, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного подворья в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва обеспокоена тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. Он выразил надежду, что стороны достигнут понимания и интересы РПЦ будут соблюдены.