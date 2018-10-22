Росимущество передаст «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни до 15 ноября
Правительство поручило Росимуществу передать «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни до 15 ноября. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации. Поручение дано во исполнение указа президента.
Президент России Владимир Путин распорядился передать Чечне «Чеченнефтехимпром» 18 сентября. Президент попросил Медведева в ближайшие два месяца обеспечить передачу предприятия.
Власти Чечни в течение нескольких лет пытались получить контроль над нефтегазовыми активами «Чеченнефтехимпрома», но при согласовании механизма передачи вставал вопрос о разделе имущества предприятия, которым пользуется контролируемый «Роснефтью» «Грознефтегаз».
В начале прошлого года «Роснефть» сообщила о готовности продать республике 51% акций «Грознефтегаза». В результате сделки Чечня получит 100% компании. Этот пакет и другое имущество «Роснефти» в Чечне PwC оценила в 12,5 млрд руб. Глава республики Рамзан Кадыров ранее называл такую сумму завышенной.
«Чеченнефтехимпрому» принадлежат два устаревших НПЗ с инфраструктурой. Сейчас предприятие находится в собственности Росимущества, однако часть «Чеченнефтехимпрома» арендует «Грознефтегаз». Ранее Кадыров говорил, что чеченские власти в случае передачи республике «Чеченнефтехимпрома» собираются построить на территории НПЗ промышленные предприятия, в частности, завод по производству литий-ионных аккумуляторов, а также новый современный НПЗ.