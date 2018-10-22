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Власти Украины рассмотрят вопрос о переименовании Крыма

На Украине подготовлены поправки в Конституцию о переименовании Автономной республики Крым. Об этом 22 октября сообщил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, сообщает местное издание УНИАН. По словам политика, предложения сначала рассмотрит конституционная комиссия, а затем украинский парламент.

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта, сузила список названий до «Крымская автономия» и «Крымско-татарская автономия». Представительный орган республики планируют назвать «советом автономии».

Конституционная комиссия Украины решила создать рабочую группу по вопросам Автономной республики Крым в мае прошлого года. Незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в 10 раздел Конституции Украины о состоянии полуострова.

В пятницу, 19 октября, президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России необходимо установить дружественные отношения с Украиной. Он также подчеркнул, что «сегодняшняя ситуация — это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот».

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 г. и получил название Республика Крым. По данным общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, 42% граждан считают, что в долгосрочной перспективе бывшая автономия может вернуться в состав Украины.