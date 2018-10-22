Страны – кандидаты на вступление в ЕС поддержали санкции против России

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Советник Трампа раскрыл содержание переговоров с Лавровым и Патрушевым

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, о чем шла речь на сегодняшних встречах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Болтон подтвердил, что сделал «очень серьезные заявления» в ходе «плотных дискуссий» относительно Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), о выходе из которого Трамп заявил в минувшие выходные. Тем не менее консультации будут продолжены.

По оценке Болтона, в современном мире такой договор должен включать не только Россию и США, но и Китай с Северной Кореей, поэтому следующим шагом будут «консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии». «США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью, и проект (экс-президента США Барака) Обамы заключался в том, что российские нарушения договора – это только одна из частей того процесса, который требует пересмотра», – отметил он.

«Будет много дипломатии в ближайшие месяцы», — отметил Болтон.

С Патрушевым обсуждался договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, рассказал Болтон. «Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но американское правительство пока еще не выработало своей позиции. Мы готовы вести переговоры, вот пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали... Договор действует до 2021 г., поэтому у нас еще есть много времени», – констатировал американский дипломат.

Российская сторона сегодня сообщала, что на встрече с Болтоном обсуждались судьба договора о РСМД, договор о нераспространении ядерного оружия и конвенция о запрещении химоружия.

Договор РСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Он запрещает разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. По нему с советской стороны были уничтожены ракеты СС-20 («Пионер»), СС-23 («Ока»), с американской – «Першинг-2» и крылатые ракеты.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. В сентябре 2018 г. МИД России заявил, что ракета с таким индексом не имеет запрещенной дальности и не испытывалась на нее. Россия считает, что США производят нарушающие договор РСМД баллистические ракеты-мишени, имеют на вооружении ударные беспилотники большой дальности, также подпадающие под букву договора, и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использоваться для крылатых ракет «земля – земля». Двусторонние консультации в 2017 г. результата не дали. В законе о военном бюджете на 2019 г. конгресс обвинил Россию в нарушении этого договора и выделил средства на разработку крылатой ракеты средней дальности наземного базирования.