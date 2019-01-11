Новак: российскую делегацию в Давосе возглавит Орешкин

Михаил Джапаридзе / ТАСС

Во время предвыборной гонки Зурабишвили также критиковали за ее позицию по отношению к августовской войне 2008 г. Зурабишвили обвиняли в том, что она поддерживает российскую позицию. «Понятно, кто начал грузино-российскую войну, это Россия. И почему? Россия на танках и военных самолетах вторглась на признанную ею территорию Грузии, а не наоборот, Грузия не вторгалась на территорию России, никогда не осуществляла агрессию. Это так элементарно, как один плюс один равно двум, и никто не может спорить об этом. И я никогда не говорила другого, ни я, и никакой другой грузин не допустит того, чтобы сказать, что войну между Россией и Грузией начала Грузия», — говорила Зурабишвили в сентябре этого года. «Когда я говорю, что правительство поддалось на российскую провокацию, я не имею в виду, что Грузия виновата, я не говорю, что Грузия начала войну, не говорю, что Россия не является агрессором и оккупантом», — поясняла она. «Россия агрессор и оккупант. Могу повторять это бесконечно, я говорю об этом с самого рождения… Такой же агрессор и оккупант с 2008 г., как и в этом году, когда еще раз нарушает то, что я, возможно, знаю лучше всех, абсолютно все международные документы и договоры, в которых Россия признавала территориальный суверенитет и независимость Грузии», — заявляла Зурабишвили

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