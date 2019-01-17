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Мэй призвала оппозицию участвовать в обсуждении Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала британских политиков собраться вместе для обсуждения процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). «Теперь, спустя два с половиной года, нам пора собираться вместе, ставить национальные интересы на первое место и проводить референдум», – заявила Мэй (цитата по The Guardian).

Мэй сказала, что разочарована решением лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина не принимать участие в обсуждении выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Она подчеркнула, что «дверь остается открытой». По словам Мэй, сразу же после голосования по вотуму недоверия она провела «конструктивные встречи» с лидером партии Либеральных демократов Винсом Кейблом, лидером Шотландской национальной партии Яном Блэкфордом и лидером партии Уэльса Лис Сэвилл-Робертс. В четверг продолжаться встречи между членами правительства и парламентариями для обсуждения Brexit, отметила премьер-министр.

Ранее правительство Мэй прошло через процедуру голосования по вотуму недоверия. Парламент Великобритании большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить кабинету министров недоверие: «за» проголосовали 306 парламентариев, а «против» – 325. Данное голосование инициировал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин после того, как палата общин во вторник не согласилась с предложенным правительством проектом соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

После того, как парламентарии решили не выносить вотум недоверия правительству, Мэй сказала, что рада такому результату и она продолжит работу над выходом страны из ЕС. Она также заявила, что сразу же начнет переговоры с лидерами оппозиционных партий для достижения консенсуса по Brexit.

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