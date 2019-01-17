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Политика
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Мэй призвала оппозицию участвовать в обсуждении Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала британских политиков собраться вместе для обсуждения процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). «Теперь, спустя два с половиной года, нам пора собираться вместе, ставить национальные интересы на первое место и проводить референдум», – заявила Мэй (цитата по The Guardian).

Мэй сказала, что разочарована решением лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина не принимать участие в обсуждении выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Она подчеркнула, что «дверь остается открытой». По словам Мэй, сразу же после голосования по вотуму недоверия она провела «конструктивные встречи» с лидером партии Либеральных демократов Винсом Кейблом, лидером Шотландской национальной партии Яном Блэкфордом и лидером партии Уэльса Лис Сэвилл-Робертс. В четверг продолжаться встречи между членами правительства и парламентариями для обсуждения Brexit, отметила премьер-министр.

Ранее правительство Мэй прошло через процедуру голосования по вотуму недоверия. Парламент Великобритании большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить кабинету министров недоверие: «за» проголосовали 306 парламентариев, а «против» – 325. Данное голосование инициировал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин после того, как палата общин во вторник не согласилась с предложенным правительством проектом соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

После того, как парламентарии решили не выносить вотум недоверия правительству, Мэй сказала, что рада такому результату и она продолжит работу над выходом страны из ЕС. Она также заявила, что сразу же начнет переговоры с лидерами оппозиционных партий для достижения консенсуса по Brexit.

Как голосовали британцы о выходе из состава ЕС

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о крупном мошенничестве на ЧМ-2018

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Полиция Москвы завершает расследование уголовного дела в отношении палестинца Мохаммеда Абушаверба, который совершил, по данным следствия, особо крупное мошенничество во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жертвами Абушаверба могли стать 77 футбольных болельщиков из Алжира, которые заказали о оплатили приобретение билетов на чемпионат мира, а также забронировали номера в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Палестинец ввел в заблуждение своих российских партнеров, которые передали ему за организацию тура три транша денег – $22 000, $17 900 и €41 000. По данным газеты, первой о мошенничестве узнала жена влиятельного алжирского чиновника, которая сама позвонила в московский отель «Империя», чтобы узнать, будет ли виден Кремль из окна ее номера, в ответ ей сообщили, что номер не забронирован.

Абушаверба успели задержать в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался вылететь в Турцию, пишет «Коммерсантъ». В его отношении было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечает издание. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. Сам палестинец говорит, что эту историю подстроили его партнеры по бизнесу, которые решили его «опорочить и сделать преступником», чтобы захватить три принадлежащие ему компании в России, Литве и Турции, уточняет газета.

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Политика
Новости

Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы

Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко пообещал свести к минимуму влияние России на президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», – заявил Порошенко. По его словам, Москва намерена вмешаться в предстоящие выборы, что не является секретом: «Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть». Цель России – остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции и возвращение страны в «российскую сферу влияния», сказал Порошенко.

Президент Украины также отметил, что Россия уже ведет операцию по влиянию на украинские выборы. Но какие-то конкретные подробности он не раскрыл.

Выборы украинского президента пройдут 31 марта, а выборы народных депутатов Верховной рады – 27 октября.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России

Финансы
Новости

ЦБ обязал банк «Восточный» доформировать резервы на 13 млрд рублей

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Банк «Восточный» получил предписание Центробанка доформировать резервы на 13 млрд руб. Банк собирается выполнить предписание в течение 2019–2020 гг., рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Восточный» разработал соответствующий план-график и согласовал его с ЦБ. В пресс-службе банка пояснили, что план выполним, так как кредитная организация является прибыльной.

«С учетом текущего запаса по капиталу в размере 8 млрд руб. и планируемой прибыли за этот период 15 млрд руб. выполнить предписание ЦБ не составит труда. По итогам 2018 г. ожидается прибыль в размере около 10 млрд руб.», – уточнили в пресс-службе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что банк «Восточный» по результатам проверки регулятора получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд руб. По информации газеты, часть резервов кредитная организация уже досоздала в прошлом году, часть будет покрыта за счет будущей прибыли, еще одна часть – за счет допэмиссии.

Выбор редактора
Политика
Новости

The Times узнала о возможном переносе Brexit на 2020 год

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Официальные лица Евросоюза изучают возможность переноса Brexit на 2020 г. после того, как Германия и Франция заявили о готовности продлить переговоры о выходе Великобритании из ЕС, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Ранее чиновники ЕС рассматривали возможность переноса Brexit на три месяца – с конца марта на конец июня.

Сейчас достигнутая Лондоном и Брюсселем договоренность предполагает, что после выхода Великобритании из ЕС 29 марта до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого Великобритания будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам (этот период может быть продлен).

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в среду, что на данный момент проект соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не подлежит пересмотру. ЕС не может сейчас предпринимать какие-либо шаги, «мы ждем следующих шагов от Великобритании», пояснил он.

Он также отметил, что Великобритания не запрашивала у ЕС возможности отложить дату Brexit на более поздний срок. Если такой запрос поступит, то все остающиеся в ЕС 27 стран должны единогласно принять решение.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки в разрушенном доме в Шахтах

Ведомости
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Криминалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, специалисты криминалистического центра СКР изучили место происшествия с применением газоанализатора. В ходе осмотра было установлено, что эпицентр взрыва располагался в квартире № 72, где проживала женщина 1952-го года рождения. Отмечается, что кран подачи газа в квартиру в момент осмотра был открыт. Из показателей свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.

Взрыв в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января, в результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек.

Основной версией случившегося остается взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Бизнес
Новости

Минтранс предложит выделить еще 5 млрд рублей субсидий на полеты на Дальний Восток

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Министерство транспорта подготовило предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд руб. на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Реализация предложения позволит перевезти в 2019 г. на льготных условиях дополнительно не менее 785 000 пассажиров», – рассчитывает Минтранс.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж льготных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную Россию и внутри Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания в среду была вынуждена приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам из-за того, что у нее закончились выделенные на это деньги.

Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, а также в обратном направлении.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Бизнес
Новости

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

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Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рыночная стоимость госбанка к закрытию торгов превысила 4,51 трлн руб.: обыкновенные акции подорожали на 1,65% до 201,26 руб., привилегированные – на 0,76% до 173,1 руб. Бумаги «Роснефти» подешевели на 0,8% до 421 руб., в результате капитализация нефтяной компании снизилась до 4,46 трлн руб.

Сбербанк уступил первенство «Роснефти» в августе 2018 г. – до этого госбанк в течение года, а затем еще полугода с краткосрочными перерывами оставался самой дорогой компанией России. Его акции резко подешевели после того, как стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции российских госбанков.

В сентябре и октябре Сбербанк несколько раз опускался и на третье место по капитализации, уступая «Лукойлу», но затем возвращал свои позиции. В ноябре Сбербанк вернул себе лидерство, однако затем вновь стал дешевле «Роснефти».

Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка

Бизнес
Новости

Гендиректор производителя Durex и Nurofen объявил об отставке

Ведомости
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Генеральный директор британской Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур заявил о намерении уйти в отставку до конца 2019 г. Об этом говорится в сообщении компании. Капур проработал в Reckitt Benckiser 32 года, должность гендиректора он занимал последние восемь лет.

В связи с решением Капура правление Reckitt Benckiser инициировало формальный процесс назначения его преемника, сообщила компания. Отмечается, что будут рассматриваться кандидаты как из числа сотрудников Reckitt Benckiser, так и из других компаний.

«Под руководством Ракеша RB была преобразована из производителя бытовой химии в мирового лидера по производству товаров для здоровья и гигиены», – отметил председатель совета директоров компании Крис Синклер. Сам Капур сказал, что он гордится достижениями компании и сейчас, по его мнению, хорошее время для смены руководства.

Reckitt Benckiser является производителем обезболивающего Nurofen, препаратов от боли в горле (Strepsils) и от изжоги (Gaviscon), презервативов Durex, а также средств для дома, таких как Vanish и Calgon.

Политика
Новости

СМИ узнали о согласовании ЕС санкций против Петрова и Боширова

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Послы стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех сотрудников российской военной разведки, которые, по данным Брюсселя, ответственны за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники, источник ТАСС в Совете ЕС и собеседник «РИА Новости» в структурах ЕС.

По данным СМИ, двое из указанных агентов – россияне, въехавшие в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они будут включены в санкционный список, подразумевающий замораживание активов и запрет на выдачу виз. В этот список власти ЕС включают лиц, которых считают причастными к разработке или применению химического оружия. Как ожидается, санкции против российских агентов будут окончательно одобрены министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 21 января.

В начале сентября 2018 г. британские власти объявили Петрова и Боширова предполагаемыми исполнителями отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметив, что оба являются сотрудниками ГРУ, а их имена – вымышленные. The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что под именами Боширова и Петрова скрываются офицер Главного управления Генштаба Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин, оба – Герои России.

В декабре США ввели санкции против Чепиги и Мишкина, а также еще 13 человек, которые, по данным американской разведки, связаны с ГРУ.

Российские власти отрицают причастность к отравлению в Солсбери, а Петрова и Боширова назвали гражданскими лицами. Сами Петров и Боширов в интервью RT заявили, что являются предпринимателями и ездили в Солсбери как туристы.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

ММК заявил о готовности помочь в расселении пострадавшего дома в Магнитогорске

Ведомости
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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) готов принять участие в финансировании расселения пострадавшего от взрыва многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

ММК подключился к поисково-спасательным работам и ликвидации последствий аварии в первые часы после произошедшей 31 декабря трагедии, направив на место происшествия более сотни сотрудников и спецтехнику, отмечает Рашников. Кроме того, компания выделила около 100 млн руб. на оказание адресной помощи пострадавшим.

Полностью расселить пострадавшую десятиэтажку во вторник распорядился президент Владимир Путин. Он поддержал желание жильцов переселиться, несмотря на то что в пострадавшем доме жить можно. «39 погибших, я людей понимаю», – сказал глава государства.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате полностью обрушился седьмой подъезд дома, погибли 39 человек. По итогам экспертизы уцелевшую часть дома признали безопасной для проживания. После этого региональные власти решили разделить 12-подъездный дом на два, демонтировав обрушившийся седьмой и пострадавший восьмой подъезды. Жителей этот вариант не устроил, они призвали расселить дом полностью.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

Гудков подал в суд иск к Минюсту

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, избранный в прошлом году председателем партии «Гражданская инициатива», подал в Замоскворецкий суд иск к Министерству юстиции. Об этом политик сообщил на странице в Facebook.

Ранее министерство не признало решения съезда партии об избрании Гудкова председателем, изменении ее устава и переименовании в Партию перемен. «Никаких аргументов Министерство юстиции нам не представило. Этот иск – первый шаг. Избрание председателя – внутреннее дело партии, ведомство не может вмешиваться в него и не признавать», – прокомментировал подачу иска Гудков «Коммерсанту».

Гудков пояснил изданию, что претензии ведомства к пунктам устава партии касаются положений, которые сохранились из прежнего устава. «В 2013 г. к ним не было никаких вопросов, тот устав пропустили», – добавил он, отметив, что сейчас у Минюста нет претензий к новым пунктам, однако они появились к старым.

По его словам, члены партии в ближайшее время должны решить, подавать ли второй иск к Минюсту по поводу устава либо на съезде вносить изменения в документ.

В июне 2018 г. телеведущая Ксения Собчак предложила кандидатуру Гудкова на пост председателя Партии перемен. Гудков накануне съезда стал членом партии. В политический совет партии тогда вошли сама Собчак, сын Бориса Немцова Антон Немцов, экс-руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, юрист Елена Лукьянова, политтехнолог Марина Литвинович, бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, экс-руководитель «Открытой России» Михаила Ходорковского Александр Соловьев.

О создании совместной партии Гудков и Собчак объявили перед выборами президента. Телеведущая участвовала в президентских выборах от партии «Гражданская инициатива». Она набрала 1,7% голосов избирателей.

Как прошел съезд Партии перемен

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