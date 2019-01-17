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МИД России не понял линию США по договору о РСМД

России непонятна нынешняя позиция США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, пока не ясно, хотят ли американские власти продолжать работу над сохранением договора или же они приняли окончательное решение о выходе из него.

Также для России «остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению договора о РСМД», добавил Рябков. Он напомнил, что российские претензии связаны, в частности, с развертыванием в Европе систем Aegis Ashore, пусковые установки которых способны запускать не только ракеты перехватчики, но и ударные средства класса «земля – земля».

Президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года объявил о планах вывести страну из договора о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает условия договора. Ультиматум истекает 2 февраля.

Во вторник, 15 января, в Женеве состоялись российско-американские переговоры о договоре о РСМД. С российской стороны в них участвовал Рябков. Встреча проходила в закрытом режиме, по ее итогам госдепартамент выразил разочарование и вновь призвал Россию «уничтожить ракетную систему, нарушающую договор». Рябков, в свою очередь, заявил, что Россия не приемлет ультиматумов США, но готова к серьезной работе.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.