Политика

Новости

Госдепартамент США разочарован переговорами с Россией по договору о РСМД

Госдепартамент США выразил разочарование переговорами в Женеве с российской делегацией о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) .

«Сегодня мы провели переговоры с российской делегацией по договору о РСМД», – говорится в заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон, возглавившей делегацию США. – Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению».

«Наше послание однозначно: Россия должна уничтожить ракетную систему, нарушающую договор», – говорится в заявлении представителя госдепартамента.

В переговорах с США с российской стороны участвовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. встреча проходила в закрытом режиме. Перед ней Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов США, но готова к серьезной работе. «В последнее время мы отметили, что американская сторона даже еще ужесточила тональность, это нам представляется не очень благоприятным сигналом», – добавил он.

Во вторник 15 января прошли первые консультации сторон после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 г. о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США приостановят участие в ДРСМД.

Россия отвергает обвинения и указывает, что положения ДРСМД нарушают сами США. Речь идет о размещении в Европе пусковых установок для крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью 2400 км, а также беспилотники и ракеты-мишени, обходящие установленные договором ограничения по дальности.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.