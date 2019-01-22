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Американские эксперты обнаружили в КНДР тайную базу по разработке баллистических ракет

Северокорейская ракетная база Сино-ри, расположенная в 212 км к северу от демилитаризованной зоны на площади 18 кв. км, является частью предполагаемой ядерной стратегии КНДР. Об этом сообщается в докладе экспертов вашингонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Она является одной из 20 тайных ракетных баз в КНДР, продолжающих работу, несмотря на обещания Пхеньяна свернуть ядерную программу и производство баллистических ракет. Здесь располагаются ракеты Nodong-1 среднего радиуса действия.

Эксперты предполагают, что Сино-ри играет ключевую роль в разработке баллистических ракет, способных достичь Южной Кореи, Японии, и острова Гуам в западной части Тихого океана, где расположена военно-морская база США, передает Reuters. Обнаружение секретного ракетного штаба произошло через три дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ожидает» еще второго саммита для обсуждения вопроса о денуклеаризации с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в конце февраля.

В ноябре 2018 г. CSIS сообщал о расположенных в КНДР примерно 16 секретных ракетных баз, на которых кипит активная работа. Госдепартамент тогда призвал Ким Чен Ына к выполнению взятых на себя Пхеньяном «обязательств, включая полную денуклеаризацию и ликвидацию программ баллистических ракет». Однако Трамп в тот же день заявил, что история «о том, что Северная Корея развивает ракетные базы, является недостоверной». США знают «про обсуждаемые объекты, ничего нового – и ничего, выходящего за рамки обычного. Просто очередные фейковые новости. Я буду первым, кто сообщит вам, если дела пойдут плохо», – писал он на своей странице в Twitter.