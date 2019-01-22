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WADA сохранило статус РУСАДА о соответствии антидопинговому кодексу

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил не применять санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и оставил неизменным статус его соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Об этом говорится в заявлении WADA.

«Несколько членов исполкома [WADA] выразили разочарование по поводу нарушения дедлайна [передачи данных проверки допинг-проб российских спортсменов из московской лаборатории], но они согласились, что в этой связи не должны вводиться санкции», — отметил президент WADA Крэйг Риди.

Теперь Россия будет привлекать на свою территорию международные соревнования и имеет право на участие в международных спортивных федерациях, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. «Поздравляю всех с тем, что исполком ВАДА поддержал соответствие РУСАДА. Поздравляю спортсменов, руководителей и всех, кто поддерживает и сопровождает наш спорт. Мы на время отошли от края», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Исполком WADA 20 сентября 2018 г. восстановил РУСАДА в правах, которых оно было лишено с 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Россия сорвала условленный дедлайн. Делегация WADA приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить необходимые данные. Извлечь их ей удалось только спустя месяц — 17 января 2019 г. Как пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, между WADA и Россией «возникли определенные рабочие разногласия», которые касаются «не субстанции, а логистики».