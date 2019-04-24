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Политика
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Путин объяснил необходимость упрощения получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Ведомости
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Решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) носит гуманитарный характер, заявил президент России Владимир Путина на встрече с членами Совета законодателей, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

По словам президента, у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», они не могут.

«Это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они [жители ЛНР и ДНР] не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права», – сказал президент.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР теперь могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. То есть в течение трех месяцев с подачи заявления.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это решение продолжением агрессии и вмешательством во внутренние дела страны. Он призвал украинцев не принимать российские паспорта.

Политика
Новости

На Украине начали антикоррупционное расследование в отношении компании Зеленского

Ведомости
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Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) начало расследование в отношении компании «Киноквартал» новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной рады, сообщает «Громадське».

Как рассказал Сытник, в начале апреля в НБУ поступила жалоба на «Киноквартал» от организации «Союз добровольцев». По ее данным, производство фильма «Я, ты, он, она», которым занималась компания Зеленского, было на 49% профинансировано Госкино из украинского бюджета. По условиям финансирования фильм должен был быть полностью на украинском языке. «Киноквартал», считает «Союз добровольцев», это условие не выполнила и таким образом допустила растрату.

По итогам информационно-аналитической проверки НАБУ не установило факт преступления и отказалось открывать уголовное производство. Но суд по обращению «Союза добровольцев» обязал агентство запустить производство.

Фильм «Я, ты, он, она» вышел в 2018 г. Зеленский стал режиссером картины и сыграл в ней главную роль. Производством занималась студия «Квартал 95».

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Бизнес
Новости

Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max

Ведомости
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По мнению Boeing, приостановка эксплуатации самолетов 737 Max и сокращение их производства обойдутся ему как минимум в $1 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на презентацию компании. В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров.

При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает WSJ. По их мнению, компания с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов этого типа может потерять до $3 млрд.

Ранее 24 апреля Boeing отчитался о снижении чистой прибыли на 13% в I квартале текущего года, выручка снизилась на 2%. Поставки самолетов упали на 19%: за январь – март Boeing продал 149 лайнеров против 184 за аналогичный период прошлого года. В основном сокращение произошло за счет самолетов серии 737 Max.

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибло 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

После второй авиакатастрофы многие страны, в том числе и Россия, приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%. Ранее WSJ сообщала, что в марте компания впервые за семь лет не получила ни одного коммерческого заказа на Boeing 737 Max.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

Порошенко обвинил Кремль в подготовке аннексии Донбасса

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в фейсбуке.

Россия грубо нарушила суверенитет Украины и минские соглашения, считает Порошенко. Он призвал международных партнеров осудить действия России и усилить режим санкций. Порошенко поручил МИД Украины начать обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ и ЕС.

Команда Владимира Зеленского, который 21 апреля победил во втором туре выборов президента Украины, также опубликовала его позицию по этому вопросу. Этот указ не приближает к прекращению огня, говорится в сообщении. Зеленский рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию в связи с этим решением.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который дает жителям Донбасса право в упрощенном порядке получить российское гражданство. Они лишены каких бы то ни было гражданских прав, пояснил Путин, и это решение носит гуманитарный характер. Президент подчеркнул, что у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти.

Бизнес
Новости

Ford присоединился к Amazon в финансировании потенциального конкурента Tesla

Ведомости
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Ford инвестирует $500 млн в американский стартап по производству электрокаров Rivian Automotive LLC. Об этом сообщается в пресс-релизе Ford.

Помимо этого компании договорились о совместной работе для того, чтобы создать новое электрическое транспортное средство. Для этого будет использовано разработанное Rivian приспособление, которое Ford называет «скейтборд-платформой». Как поясняет The New York Times, речь идет о шасси, которое по форме напоминает скейтборд и содержит все компоненты, необходимые для того, чтобы привести транспортное средство в движение, в частности подвеску, систему охлаждения и четыре электродвигателя. О каком именно транспортном средстве идет речь, Ford не уточнил.

Rivian была основана в 2009 г. инженером Ар-Джеем Скеринджем, окончившим Массачусетский технологический институт. В ноябре он представил два электромобиля – грузовик и внедорожник, выпуск которых планируется к концу 2020 г. Reuters называет Rivian потенциальным конкурентом Tesla.

В феврале Amazon объявил о том, что инвестирует в Rivian $700 млн. 23 апреля Amazon и Ford договорились разрабатывать облачные сервисы для транспортной индустрии.

Бизнес
Новости

Годовая прибыль РЖД сократилась почти в четыре раза

Ведомости
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Чистая прибыль РЖД в 2018 г. сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. (данные здесь и далее – по МСФО). Выручка, напротив, выросла – на 7,2% до 2,41 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 6,4% до 527 млрд руб.

Такие данные привел на брифинге в среду, 24 апреля, первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов.

Для сравнения: в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 г., утвержденной в мае 2019 г. правительством, консолидированная выручка холдинга в 2018 г. оценивалась в 2,37 трлн руб., чистая прибыль – в 34,8 млрд руб., EBITDA – в 451,8 млрд руб.

Снижение чистой прибыли связано, прежде всего, с ростом расходов на дизельное топливо, с индексацией заработной платы и обесценением активов, пояснил Михайлов. На рост выручки повлияло главным образом увеличение доходов от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре.

Инвестиции РЖД в 2018 г. выросли – с 529 млрд до 617 млрд руб. год к году. Рост связан с обновлением парка локомотивов и реализацией проектов для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры, перечисляется в сообщении РЖД.

В 2019–2025 гг. в российские железнодорожные проекты, как предполагается, будет инвестировано 8,66 трлн руб., из них 4,67 трлн руб. – это средства самой РЖД. Это предусматривает базовый сценарий долгосрочной программы развития РЖД. Чистую прибыль госмонополия хочет увеличить до 186,2 млрд руб., выручку – до 3,51 трлн руб.

РЖД представила новые вагоны купе. Теперь там есть душевые и сейфы

Бизнес
Новости

Reuters узнало о планах Airbnb запустить свои телешоу и фильмы

Ведомости
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Сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует запустить производство своих телешоу для того, чтобы «подогреть аппетит клиентов к путешествиям». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

По словам троих из них, сторонником идеи является сооснователь сервиса Брайан Чески, который считает, что такой контент важен для бренда, хотя выгода от него зачастую неопределенна. Чески хочет создать отдельную студию, говорит один из собеседников агентства. Принцип проекта, утверждает он, такой: «Давайте делать шоу. Давайте делать фильмы. Мы хотим иметь отношение ко всему, что связано с путешествиями».

Чески «любит большие и эффектные вещи», подчеркивает другой собеседник Reuters. По меньшей мере три года, утверждает другой источник, сервис обсуждал идеи создания мини-сериалов и документальных фильмов про путешествия, а также шоу, в котором фигурируют жилье, гости и хозяева Airbnb. Обсуждалась и возможность работы со студиями, и запуск своей собственной, добавляет он.

В интервью Reuters менеджер по коммуникациям Airbnb Криз Лиэйн сказал, что компания рассматривает возможность трансляции фильмов и шоу через свое приложение, а также через другие видеоплатформы. Идея находится на стадии изучения и разработки, отметил он.

Reuters отмечает, что Airbnb уже имел отношение к съемкам нескольких проектов. В частности, компания работала над телешоу Home для стримингового сервиса Apple. Оно посвящено необычному жилью по всему миру и людям, которые имеют к нему отношение. На прошлой неделе Airbnb также объявил, что выпустил документальный фильм Gay Chorus Deep South, в котором рассказывается о хоре геев, которые едут с туром по юго-восточному региону США.

Стратегия, связанная с созданием шоу, очень важна для компании перед ее выходом на IPO, которое планируется в следующем году, пишет Reuters. Сервис, отмечает агентство, должен отделить себя от конкурентов, в частности от Booking.com и Expedia, из-за «жестокой конкуренции и консолидации в туристической индустрии, где услуги по аренде квартир становятся все более распространенными».

Политика
Новости

МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии»

Ведомости
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Решение России об упрощении процедуры выдачи гражданства жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) – это «продолжение агрессии» и вмешательства во внутренние дела Украины, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», – добавил украинский министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Российские паспорта им будут выдавать в течение трех месяцев с подачи заявления.

На Украине 21 марта прошел второй тур выборов президента. Победу одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший в три раза больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко. Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой.

Бизнес
Новости

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

Ведомости
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Чистая прибыль американской авиастроительной компании Boeing в I квартале снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,15 млрд, выручка снизилась на 2% до $22,9 млрд, следует из отчетности корпорации.

Подразделение коммерческих самолетов в I квартале сократило поставки на 19% – 149 против 184 самолетов. В основном это самолеты серии 737 Max, отмечают в компании. Выручка подразделения уменьшилась на 9% до $11,8 млрд.

После инцидентов с самолетами 737 Max Boeing также отказался от своих прогнозов относительно финансовых результатов на 2019 г. Из-за неопределенности по срокам и условиям возвращения к эксплуатации 737 Max новый прогноз будет представлен позднее, добавили в компании.

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

Многие страны, в том числе и Россия, приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

Сурков назвал справедливым шагом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ведомости
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Помощник президента России Владислав Сурков назвал решение Владимира Путина о выдаче жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) российских паспортов в упрощенном порядке справедливым и естественным шагом, передает ТАСС.

«Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», – заявил Сурков.

Он подчеркнул, что после получения российского гражданства эти люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными.

На сайте Кремля 24 апреля опубликован указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре за три месяца. В документе указывается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод» граждан, в соответствии с нормами международного права.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» инвестирует более 2 млрд рублей в технологии безопасности

Ведомости
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«Яндекс.Такси» в течение года инвестирует более 2 млрд руб. в разработку и развитие технологий безопасности движения, заявил операционный директор компании Даниил Шулейко на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 г.» в Сколкове.

Шулейко также упомянул, что за последние два года «Яндекс.Такси» инвестировало более 1,2 млрд руб. в развитие и разработку технологий, повышающих безопасность поездок.

Речь идет об инвестициях в проекты, которые уже реализует «Яндекс.Такси»: оснащение автомобилей детскими креслами и разработка программ обучения водителей для работы в детском тарифе, тестирование предрейсовых медосмотров водителей с использованием технологий телемедицины, очные и заочные проверки состояния автомобилей, выполняющих заказы, программа страхования водителей и пассажиров.

Помимо этого в декабре 2018 г. «Яндекс.Такси» ввело удаленный мониторинг скорости, теперь водителям, допускающим превышение скоростного режима, рассылаются предупреждения, после которых следует блокировка – временная, а в случае необходимости – постоянная. По итогам первых месяцев 92% водителей, получивших предупреждения, отказались от дальнейших нарушений.

Шулейко представил новую разработку «Яндекса» – устройство, которое устанавливается в салон автомобиля и анализирует при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов уровень внимания водителя. Для этого устройство отслеживает 68 точек на лице, направление взгляда и другие параметры. В случае если водитель отвлекается от дороги или алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, подается специальный сигнал. Мониторинг состояния водителя проводится в реальном времени и не требует подключения устройства к интернету.

«Яндекс.Такси» планирует связать устройство с таксометром и ограничивать доступ к заказам водителям, которые невнимательны на дороге или настолько устали, что не могут быть сконцентрированы на дороге. Основная задача этого проекта – значительно повысить безопасность такси и снизить уровень аварийности по вине невнимательности водителей. По словам Шулейко, автомобили уже выходят на линии в Москве с рабочим прототипом устройства, работающим в тестовом режиме. Массовое внедрение планируется в 2019 г.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Twitter обжаловал штраф за задержку переноса данных россиян

Ведомости
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Представители Twitter подали в Таганский суд Москвы жалобу на штраф за несвоевременное предоставление информации о локализации данных российских пользователей в России, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По ее словам, жалоба уже поступила в суд, но еще не была назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции.

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев 5 апреля оштрафовал Twitter на 3000 руб. Через неделю аналогичный штраф был наложен на Facebook.

В Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время могут направить социальным сетям новые требования локализовать базы данных с данными россиян в России. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.

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