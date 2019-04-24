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Путин объяснил необходимость упрощения получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) носит гуманитарный характер, заявил президент России Владимир Путина на встрече с членами Совета законодателей, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

По словам президента, у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», они не могут.

«Это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они [жители ЛНР и ДНР] не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права», – сказал президент.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР теперь могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. То есть в течение трех месяцев с подачи заявления.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это решение продолжением агрессии и вмешательством во внутренние дела страны. Он призвал украинцев не принимать российские паспорта.