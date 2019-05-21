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Кремль оценил угрозу санкций против «Северного потока-2»

Российские власти не опасаются, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток-2», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проект «Северный поток-2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», — отметил он.

О намерении в скором времени ввести санкции против «Северного потока-2» 20 мая, по информации Bloomberg, заявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — говорил Перри (цитата по РИА Новости).

Песков напомнил, что проект не имеет никакого отношения к политике и является коммерческим, в нем участвует целая группа международных компаний-гигантов.

«Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем собственно давно уже занимаются США и что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, о чем они также открыто заявляли», — добавил представитель Кремля. При этом Песков не исключил, что тема энергобезопасности Европы могла бы стать предметом обсуждения российского и американского президентов, если их встреча состоится на саммите G20 в Японии в июне.