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Германия выделит почти $45 млрд на поддержку угледобывающих регионов

Правительство Германии планирует направить до 40 млрд евро ($44,7 млрд) угледобывающим регионам страны, сообщает Bloomberg. Это один из шагов по трансформации экономики страны и переходу к созданию в регионах технологических центров.

Администрация Ангелы Меркель в феврале объявила о намерении прекратить к 2038 г. использование в стране угля для получения энергии. Добыча в Германии каменного угля завершилась в декабре 2018 г., когда в Рурской области закрылась последняя угольная шахта. Теперь весь каменный уголь импортируется в Германию, на нем работают многие электростанции. Их планируется постепенно переводить на более экологичное топливо.

Это приведет к сужению рынка сбыта российского угля, поскольку одним из основных поставщиков этого топлива в ФРГ является именно Россия. Правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС) заявляла, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку из-за скорого отказа от использования угля Германии необходимо будет применение российского газа.

При этом бурый уголь в Германии пока добывают: в трех федеральных землях на востоке страны и в одной – на западе. С добычей и переработкой угля связано множество предприятий, для реализации плана Меркель сократить придется около 60 000 рабочих мест.

Выделенные правительством средства должны помочь регионам стать новыми технологичными центрами. Долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетике Германии планируется к 2030 г. довести до 65%, для этого будут создавать новые предприятия и внедрять высокотехнологичное производство.