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Руководитель ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Ведомости
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Причина падения рейтинга президента России Владимира Путина – неверие россиян в то, что жить им станет лучше. Об этом заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь», отвечая на вопрос о том, связано ли продолжающееся падение рейтинга с пенсионной реформой.

«Я думаю, что главная причина – это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит – когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут», – сказал он.

По его словам, это людей напрягает и даже удивляет: острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 г., а жить лучше не стало. «Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», – добавил Федоров.

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер». «Она всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, – вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали – нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», – отметил он. Это прибавило пессимизма, констатировал Федоров. «Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», – подчеркнул он.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов. Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста.

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Политика
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Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Ведомости
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Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

По ее словам, накануне правительственные войска Сирии при поддержке российских военных нанесли воздушные удары на юге провинции Идлиб. При этом атаке подверглась общественная инфраструктура – школы, рынки и больницы. Это привело к потерям среди гражданского населения: погибло 229 граждан, еще 727 были ранены.

Ортагус заявила, что такие атаки являются «безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы». Пресс-секретарь госдепартамента призвала остановить насилие.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб ухудшилась в начале мая: боевики регулярно атакуют позиции армии президента Башара Асада. Одна из последних крупных атак произошла 25 мая, когда в провинции Хама боевики выпустили более 20 снарядов по населенным пунктам. Ранее госдепартамент заявил, что войска Асада могли 19 мая применить химическое оружие в Идлибе. Дамаск настаивает, что никогда не использовал химических боеприпасов.

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Политика
Новости

РБК: минфин США раскрыл только 1% материалов, из-за которых Дерипаска оказался под санкциями

Ведомости
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Документ с доказательствами по включению бизнесмена Олега Дерипаски в санкционный список США состоит из 186 страниц, пишет РБК со ссылкой на американского адвоката предпринимателя Эриха Феррари из Ferrari & Associates. Как отмечает издание, минфин США недавно раскрыл только 1% материалов, на основании которых было принято решение о введении санкций против Дерипаски.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. – «Ведомости») 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск бизнесмена против OFAC, список документов, на основании которых было принято решение о санкциях. В перечне 29 приложений, в них содержатся оценка дохода Дерипаски на основании данных Bloomberg Billionaires Index и Forbes, информация с персонального сайта бизнесмена, статьи из The Guardian, Telegraph, The Times, Financial Times про Дерипаску, данные Google Maps о расположении дома бизнесмена в Лондоне, материалы журналистов из OCCRP о получении Дерипаской паспорта Кипра, материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал Дерипаска, – против Associated Press и против предпринимателя Александра Гликлада.

Феррари отказался комментировать РБК дело Дерипаски против минфина США. Адвокат отметил, что публичные материалы американского суда свидетельствуют о получении Дерипаской и его юристами копии 186-страничной доказательной базы против бизнесмена.

После получения документа защита Дерипаски решила внести правки в первоначальный иск, поданный в марте 2019 г. Изменения должны быть внесены до 20 июня. После этого OFAC собирается ходатайствовать об отклонении иска в упрощенном порядке.

США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 г. за то, что бизнесмен действует в интересах «высокопоставленных должностных лиц» России. Ведомство подозревает бизнесмена в причастности к отмыванию денег и в связях с организованной преступностью. Дерипаска подал иск против OFAC 15 марта. Бизнесмен считает санкции против него незаконными.

Политика
Новости

Kronen Zeitung узнала детали о встретившейся с вице-канцлером Австрии «россиянке»

Ведомости
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Роль богатой россиянки на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, в день студентке платили 7000 евро. Она владеет четырьмя языками, в том числе русским – в совершенстве, и соответствует тому типу женщин, который нравится Штрахе, пишет Kronen Zeitung.

В ходе переговоров Штрахе употребил алкоголь и наркосодержащие вещества, отмечает газета.

17 мая журнал Der Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись встречи Штрахе и еще одного австрийского политика – Йоханна Гуденуса с россиянкой. Она якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов. По данным Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, запечатленный на кадрах разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Штрахе тогда еще не был вице-канцлером. После публикаций Штрахе объявил об отставке.

Девушка, с которой у политика была встреча, выдавала себя за племянницу российского миллиардера. Миллиардер Игорь Макаров заявлял, что не знаком с этой с женщиной. Штрахе говорил, что она – гражданка Латвии, а не России.

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Политика
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Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Ведомости
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Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В интервью, которое было опубликовано испанским изданием El Periodico 23 мая, Боррелю задали вопрос, какую геополитическую роль должна играть в современном мире Европа. «У нас действительно новый мир, который мы не могли себе представить пять лет назад, – ответил Боррель. – [Дональд] Трамп не был президентом [США], не было Brexit, не было иммигрантского кризиса, войны в Сирии. Многое изменилось. Наш союзник отвернулся. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что он здесь, а Китай возникает как соперник».

МИД России выразил испанскому послу «недоумение и сожаление» в связи с этими словами. Ведомство указало на то, что слова испанского и. о. министра наносят ущерб отношениям двух стран и противоречат «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных». Такие отношения, подчеркнул МИД, зафиксированы «во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».

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Польша планирует купить истребители F-35 у США

Ведомости
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Польша хочет купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin. Ее правительство уже отправило США запрос о стоимости самолетов, а также об их доставке и подготовке пилотов, заявил во вторник польский министр обороны Мариуш Блащак. «Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные истребители», – написал он в Twitter.

Польша – одна из немногих стран НАТО, тратящих на оборону требуемые 2% ВВП. После присоединения Крыма к России в 2014 г. она ускорила работу по модернизации своих вооруженных сил, пишет Financial Times (FT). В мае она заключила с итальянской Leonardo соглашение на 380 млн евро на поставку четырех вертолетов AW 101.

В прошлом году Польша договорилась приобрести у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд. Это стало крупнейшей сделкой по закупке вооружения в истории Польши. По словам Блащака, всего страна намерена потратить на модернизацию вооруженных сил около $48 млрд к 2026 г.

Возможная покупка F-35 свидетельствует об укреплении связей Польши с оборонной отраслью США, отмечает FT. Кроме того, Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении присутствия американских войск в стране. О соответствующем соглашении может быть объявлено в июне во время визита польского президента Анджея Дуды в США.

Политика
Новости

Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев 22 мая утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). Копия распоряжения опубликована на сайте правительства. В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отметил РБК.

При этом из состава ВАК был исключен сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд. «Мне кажется, что Владимир Михайлович Филиппов (руководитель ВАК, ректор Российского университета дружбы народов и бывший министр образования. – «Ведомости») повел себя глупо и недостойно. Я знаю, что он настаивал на том, чтобы меня исключить», – прокомментировал ситуацию изданию Гельфанд.

В свою очередь в «Диссернете» считают, что ВАК нелегитимен, так как Филиппов третий раз подряд включается в состав комиссии. Согласно положению о ВАК «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд», напомнил РБК. В «Диссернете» пообещали оспорить решение о назначении такого состава комиссии. Помимо этого любое решение ВАК будет оспорено в суде вплоть до Верховного суда, добавили в «Диссернете».

Гельфанд также рассказал РБК, что в марте ВАК обращалась в Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, где работает сооснователь «Диссернета», с просьбой представить документы для включения ученого в новый состав комиссии. Копия запроса есть у РБК. Все документы были представлены в срок, сказал Гельфанд.

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Политика
Новости

Чиновникам могут разрешить руководить некоммерческими организациями

Ведомости
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Депутаты предложили разрешить чиновникам работать в общественных, некоммерческих организациях и управлять ими на безвозмездной основе, говорится в законопроекте группы депутатов от «Единой России», внесенном в Госдуму. Для работы в таких организациях им нужно будет получить разрешение работодателя.

Сейчас законодательство запрещает госслужащим участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Исключением является участие в управлении политической партией и профсоюзом. По мнению авторов инициативы, такой запрет нарушает их конституционные права.

Еще одна новелла, предложенная депутатами, – ужесточить действующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих за коррупционные преступления. В срок, когда они могут быть привлечены к ответственности за подобные действия, предлагается не включать больничный, отпуск, а также время производства по уголовному делу.

Один из авторов документа – председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев напомнил, что сейчас этот срок составляет шесть месяцев. Однако провинившиеся госслужащие стремятся избежать ответственности. «Опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск», – отметил он. По словам Пискарева, с принятием инициативы такую практику удастся прекратить.

Политика
Новости

Задержанный в Косове россиянин вышел на свободу

Ведомости
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Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, задержанный в этой стране ранее 28 мая, вышел на свободу. Об этом сообщается на сайте миссии.

Россиянин доставлен в больницу косовского города Косовска-Митровица с тяжелыми травмами головы и лица, рассказал ТАСС главный врач больницы Златан Элек, отметив, что он помещен в отделение интенсивной терапии.

28 мая подразделения косовского спецназа устроили операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. Среди задержанных оказался и Краснощеков. Президент Косова Хашим Тачи заявил Associated Press, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции.

МИД России потребовал освободить Краснощекова. Ведомство назвало действия косовского спецназа провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения, а также установление контроля над этими районами силовым путем.

Политика
Новости

Россия потребовала от Китая объяснить проверки мобильных телефонов россиян

Ведомости
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Генеральное консульство России в китайском городе Гуаньчжоу направило дипломатическую ноту с просьбой разъяснить, почему при пересечении китайской границы у россиян проверяют содержимое мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства Григория Колышкина. По его словам, российская сторона сейчас выясняет, какие законы регулируют подобные меры, каковы критерии компрометирующей информации и перечень оснований для проверки телефонов.

Генеральное консульство России в Гуаньчжоу 27 мая сообщило о том, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая миграционные власти страны выборочно проверяют, соответствует ли выданная россиянам виза целям въезда. Для этого изучается содержимое сотовых телефонов: видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписка в программах быстрого обмена сообщениями WeChat, WhatsApp, Viber и др.

Если подобная информация будет обнаружена, человек переводится в специальное помещение, где он будет находиться до ближайшего обратного рейса. Питание предоставляется однократно. Впоследствии китайские власти могут запретить нарушителю въезд в страну.

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Технологии
Новости

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Ведомости
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Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

С новым процессором производительность устройства по сравнению с прошлым поколением выросла вдвое, отмечает компания. iPod Touch впервые получил поддержку дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime. Кроме того, пользователи iPod Touch получат доступ к игровому сервису Apple Arcade, который будет запущен осенью.

Компания впервые выпустила версию с 256 Гб встроенной памяти и убрала из линейки модель с 64 Гб памяти: теперь можно купить iPod Touch с 32, 128 или 256 Гб хранилища. Устройство представлено в шести цветах.

iPod Touch уже доступен для заказа на сайте Apple и «позже на этой неделе» появится в магазинах. В России минимальная версия устройства с 32 Гб памяти будет стоить 18 990 руб., с 128 Гб – 28 190 руб., а с 256 Гб – 37 390 руб.

Что Apple показала на презентации в 2018 году

Политика
Новости

Эксперты КГИ придумали, как реформировать систему трудоустройства инвалидов

Ведомости
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Комитет гражданских инициатив придумал, как повысить занятость и социальное положение инвалидов. Как отмечается в докладе организации, который она подготовила совместно с «Левада-центром», на обычных предприятиях могут трудиться от 2% до 10% граждан с инвалидностью, однако 50–60% из них могут работать на специально созданных для них предприятиях. Для этого в государственных целевых программах по улучшению условий жизни инвалидов нужно поручить специальным образовательным учреждениям обучать инвалидов востребованным на рынке труда профессиям, а центрам занятости населения – следить за тем, чтобы на предприятиях резервировались рабочие места для инвалидов.

В России 12,1 млн человек, которым официально присвоен статус инвалида, а с проблемой людей ограниченного здоровья и инвалидности сталкивается каждая пятая семья, выяснил «Левада-центр». Взрослого члена семьи с инвалидностью в своем составе имеют 13% семей, у еще 3% семей есть дети-инвалиды.

По данным «Левада-центра», у трети таких семей едва хватает денег на питание и одежду. Средний ежемесячный доход семей, где есть инвалиды, – около 37 000 руб., что на 4000 руб. меньше, чем у других семей. Число инвалидов, которые нашли себе заработок, в течение шести прошедших лет непрерывно сокращается. В 2018 г. их насчитывалось более 1600 человек, шесть лет назад их было почти в полтора раза больше, отмечается в докладе.

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