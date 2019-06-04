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Кремль анонсировал встречу Путина с представителями мировых инвестиционных фондов

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества, рассказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в Петербурге 6–8 июня.

На встрече будут представлены инвестиционные фонды почти из 20 стран, в том числе из Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии, перечислил Ушаков. Кроме того, приглашено более 40 международных инвесторов, под управлением которых находится капитал свыше $15 трлн, добавил помощник Путина.

Темы беседы Путина с инвесторами Ушаков конкретизировать не стал.

Кроме того, во время ПМЭФ Путин встретится с участниками Второго российско-китайского энергетического форума, анонсировал Ушаков. На встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов, рассказал помощник президента. По его словам, кроме обмена мнениями о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере на этой встрече «будут, естественно, рассматриваться конкретные двухсторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах». Предполагается, что на этой встрече выступит не только Путин, но и председатель Китая Си Цзиньпинь – почетный гость ПМЭФ.

Запланированы и традиционные встречи, которые Путин обычно проводит во время ПМЭФ, – встречи с представителями зарубежных информационных агентств и главами крупнейших иностранных компаний, рассказал Ушаков. Встреча с зарубежными журналистами, как обычно, пройдет в формате вопросов и ответов, уточнил он, журналисты смогут задать президенту России вопросы, связанные с внешней и внутренней политикой России. На встрече Путина с руководителями зарубежных компаний ожидается около 70 участников, сказал Ушаков. С ними Путин предполагает обсудить «работу предпринимателей в России, различные вопросы активизации привлечения иностранных инвестиций, создания высокотехнологичных производств и т. д.», добавил помощник президента.