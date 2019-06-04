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Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Красносельского районного суда Петербурга в рамках бракоразводного процесса супругов.

По его словам, Аршавин не хочет видеть своего ребенка и не выплачивает назначенные алименты в размере 350 000 руб. в месяц. Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 г., в феврале 2017 г. у них родилась дочь. До этого Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них трое детей.

Аршавин родился в Петербурге и начал футбольную карьеру в «Зените». В составе этой команды он трижды становился чемпионом России и один раз – обладателем Суперкубка страны. В сезоне 2008/09 завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин в 2008 г. выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, а также вошел в символическую сборную ЧЕ-2008 по версии УЕФА и был номинирован на «Золотой мяч».

После этого Аршавин с 2008 по 2013 г. играл за лондонский «Арсенал». В 2012 г. футболист на несколько месяцев был отдан в аренду «Зениту» и в составе петербургской команды завоевал золото чемпионата России. После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в «Зените», затем подписал контракт с «Кубанью». Он завершил игровую карьеру в ноябре 2018 г., после этого работает футбольным экспертом и комментирует футбол на «Матч-ТВ».