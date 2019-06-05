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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными. Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения — не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото.

Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию. А представители Центрального банка Венесуэлы не предоставили своей позиции к моменту публикации материала.

Представители оппозиции по главе со своим лидером, председателем парламента Хуаном Гуайдо параллельно попросили Deutsche Bank вывести $120 млн долларов на счета, доступ к которым не будет доступен президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, также сообщил Bloomberg. Эта сумма, по мнению оппозиционеров, отражает разницу в цене венесуэльского золота с момента его приобретения до текущего уровня. «Мы ведем переговоры с Deutsche Bank об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся центральному банку страны, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — цитирует агентство Хосе Игнасио Эрнандеса, одного из политиков, ставших на сторону Гуайдо.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо.

В апреле Reuters сообщал, что с начала года золотовалютные резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т. В апреле в хранилищах оставалось около 100 т золота на сумму более чем $4 млрд.