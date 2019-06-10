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СКР опроверг передачу дела Голунова из МВД

Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не передавали Следственному комитету, его продолжает расследовать МВД. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил Дождю, что МВД передало московскому управлению Следственного комитета дело Голунова. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что ему об этом ничего неизвестно. По его словам, в данным момент полиция проводит следственные действия по этому делу.

Полицейские задержали Голунова 6 июня. Они сообщили об обнаружении у журналиста наркотиков. В УВД по ЗАО города Москвы против Голунова завели дело о покушении на сбыт наркотиков. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах. Сам журналист говорит, что наркотики ему подбросили. По мнению Голунова, его преследуют из-за его профессиональной деятельности. Он также рассказал, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких.

Адвокат Голунова жаловалась в СК на задержавших журналиста полицейских. Генпрокуратура выражала готовность провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.