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Адвокат Голунова пожаловалась в СКР на задержавших журналиста полицейских

Адвокат Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на полицейских, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В заявлении Динзе указала на то, что в отношении Голунова применялось «немотивированное физическое насилие», в результате чего журналисту были нанесены телесные повреждения в области спины и головы. Адвокат попросила СКР провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять соответствующие меры.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили, а также в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких. МВД опровергает эту информацию.

В изоляторе временного содержания Голунов почувствовал себя плохо. Приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у него перелом ребер и сотрясение мозга. Однако после обследования в больнице врачи пришли к выводу, что госпитализация корреспонденту не требуется.

Сам Голунов рассказал телеканалу «Дождь», что по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.

Ранее Генпрокуратура заявила, что готова провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Кроме того, в субботу столичный главк МВД сообщил, что дело журналиста передано в главное следственное управление.

Журналист «Медузы» в суде