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Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков. По его словам, приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у задержанного корреспондента перелом ребер и сотрясение головного мозга. Было решено, что ему необходимы дополнительные обследования. Однако начальник следственной части отказал в госпитализации, добавил Чиков.

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Как рассказал Голунов телеканалу «Дождь», по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного содержания. По его словам, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не ел и практически не спал. Ожидается, что 8 июня Никулинский суд Москвы выберет Голунову меру пресечения.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Ведомости
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Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания. В камере, где он содержится, есть три железные кровати, стол, скамья и туалет за тонкой перегородкой. Об этом сообщила журналистка телеканала «Дождь», посетившая задержанного.

По словам Голунова, в изоляторе лучше, чем в отделении полиции, где он провел больше суток. «Мне передали продукты, сводили в душ», – рассказал он «Дождю». По словам Голунова, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не вспоминал про еду. «Мне даже в голову не приходило поесть, наверное, это из-за стресса. В изоляторе я поел сухой паек, галеты – хорошая вещь», – рассказал журналист.

Также Голунов пояснил, как получил травмы при задержании. На медосвидетельствовании у него зафиксировали ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали, утверждает журналист. «По голове меня ударили после того, как произошел досмотр: когда был обнаружен тот самый пакет (с наркотическим веществом. – Ред.), я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести, сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно», – рассказал Голунов.

Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу. «В медцентре я снова заявил, что считаю происходящие действия незаконными, вцепился за лавочку, а оперативники стали меня отрывать и тащить к выходу. Спускаясь, мы упали», – сказал он.

Голунов также сообщил, что в отделении полиции ему не угрожали и на него не давили, если не считать давлением то, что ему не давали связаться с адвокатом и близкими. Но за две недели до случившегося, по словам журналиста, ему поступали угрозы.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). По данным МВД, у журналиста были обнаружены пакеты с метилэфедроном и кокаином. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

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Экономика
Новости

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости
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Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума. «Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», – приводит слова министра «Интерфакс».

В заключительный день ПМЭФ-2019 Орешкин провел переговоры с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым. Они оба возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце прошлого года.

Орешкин рассказал, что во время переговоров на ПМЭФ они с белорусским коллегой прошлись по всем направлениям Союзного договора от 1999 г., чтобы наметить план действий, понять, что нужно делать дальше и в какие сроки какие решения принимать. Следующая встреча на уровне министров запланирована на 15 июня, она пройдет в Москве.

Эмоции участников ПМЭФ-2019

Политика
Новости

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомости
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У Никулинского суда Москвы, где 8 июня должно пройти заседание по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, начались задержания. Об этом сообщил в Facebоok член федерального совета движения «Голос» Станислав Андрейчук.

По данным «МБХ медиа», задержали журналиста «Таких дел» Сергея Карпова и главного редактора этого портала Анастасию Лотареву, а также Александру Чугорину. Они участвовали в одиночных пикетах. Информацию о задержании Карпова подтверждает специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Журналиста увезли в ОВД «Раменки», написал он в Faceboоk.

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора. В столице пикеты длились почти 18 часов. По данным «ОВД-инфо», в общей сложности на них были задержаны 17 человек, большинство из них отпустили без протокола после проверки документов.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Как утверждает МВД, при личном досмотре после задержания у журналиста были обнаружены пять свертков с наркотическим средством метилэфедроном. Позже в квартире журналиста, по данным полиции, был найден кокаин.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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Авто
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Правительство Франции готово сократить свою долю в Renault в интересах альянса с Nissan

Ведомости
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Франция готова рассмотреть вопрос о сокращении своей доли в автопроизводителе Renault в интересах консолидации альянса с японским холдингом Nissan. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Сейчас правительству Франции принадлежит 15,01% акций Renault. По словам Ле Мэра, сокращение этой доли не будет для Парижа проблемой, если это поможет создать более прочный альянс с Nissan и укрепить автомобильный сектор Франции.

6 июня стало известно, что правительство Франции попросило отложить голосование по вопросу объединения Renault с автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles. Предполагалось, что в объединенной компании сторонам будет принадлежать на 50% акций. В результате совет директоров Renault по итогам многочасового заседания так и не смог принять решение об объединении. Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии, обвинив Париж в срыве сделки.

По словам министра финансов Франции, Renault «следует консолидировать альянс» с Nissan, прежде чем обсуждать другие сделки по объединению. «Все нужно выполнять в правильном порядке», – подчеркнул он.

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Технологии
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NASA оценило стоимость путешествия космических туристов на МКС

Ведомости
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Затраты на доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю, а также месяц пребывания в космосе составят $59 млн. Такие данные привел финдиректор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джефф Девит, сообщает CBS News.

Пребывание космических туристов на МКС будет стоить $35 000 за ночь, или около $1 млн за месяц. Основные затраты придутся на трансфер. Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon обойдутся в $58 млн, уточнил Девит. Однако конечная цена зависит от компании – владельца космического корабля.

Стоимость места на борту российского «Союза» для США составляет $80 млн, уточнил финдиректор NASA.

Коммерциализация полетов на МКС позволит NASA аккумулировать средства на проект высадки астронавтов на Луну к 2024 г. Это станет первым этапом устойчивого присутствия человека на Луне и подготовки к полетам на Марс, заявляли ранее представители агентства.

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Технологии
Новости

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Ведомости
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«Первый канал» планирует новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст, передает «РИА Новости». Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.

Победительницей финала шестого сезона, состоявшегося 26 апреля, стала Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако уже на следующий день «Первый канал» заявил о проверке результатов из-за «некоторых аномальностей» при голосовании.

Специалисты Group-IB, проводившие проверку, выявили массированную автоматизированную отправку sms-сообщений в пользу Абрамовой. Как сообщалось, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Стоимость такой накрутки могла составлять около 2–3 млн руб., отмечала Group-IB.

После этого «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона проекта и объявил о проведении спецвыпуска в с участием всех финалистов. Абрамова отказалась участвовать в нем. Все финалисты были объявлены победителями конкурса и получили приз в 1 млн руб. Абрамова отдала свой приз на благотворительность.

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Политика
Новости

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу своей страны с Колумбией, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. Погранпереходы в штате Тачира будут открыты с 8 июля. «Мы – мирный народ, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение», – заверил Мадуро.

Венесуэла закрыла сухопутную границу с Колумбией в феврале. Причиной этого стали подозрения в возможном ввозе оружия под видом гуманитарной помощи США. О планирующихся поставках гуманитарной помощи через соседние с Венесуэлой государства ранее заявляла оппозиция. После этого Мадуро также распорядился закрыть границу с Бразилией.

В январе спикер национальной ассамблеи Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали большинство стран Запада, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. Однако, несмотря на ужесточение санкций Запада против Мадуро и его окружения, а также новые ограничения против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, оппозиции не удалось добиться отставки действующего лидера.

В начале мая Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка госпереворота в Венесуэле закончилась провалом. В числе допущенных оппозицией ошибок он назвал расчет на поддержку со стороны армии. Также Гуайдо заявил о готовности принять военную помощь США, если она будет предложена.

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Бизнес
Новости

Boeing планировал исправить ошибки в системе 737 Mах в 2020 году

Ведомости
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Корпорация Boeing обнаружила недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Mах еще в 2017 г., но не собиралась исправлять их до 2020 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидеров комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре, занимающегося расследованием аварий Boeing, Питера ДеФацио и Рика Ларсена. Такие данные они получили от представителей компании.

Речь идет о дефекте в работе системы оповещения в кабине пилотов, предупреждающей о неисправности датчиков угла атаки. Это могло привести к включению системы улучшения характеристик маневренности – MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой в работе которой имел место перед крушениями 737 Mах в Индонезии и Эфиопии. Исправить эту ошибку в системе оповещения Boeing планировал лишь после выпуска более вместительной модификации пассажирского лайнера в 2020 г.

«Мы не смогли внедрить оповещение о некорректной работе датчика угла атаки и теперь предпринимаем шаги по исправлению этого недочета, чтобы больше такого не повторилось», – приводит агентство слова представителя авиакомпании Гордона Джондро. Об установке дополнительных сигнальных ламп в кабине пилота в концерне заговорили после первой авиакатастрофы с участием 737 Mах в Индонезии. Представитель Boeing заверил, что полеты этой модели возобновятся лишь после установки необходимого оборудования.

29 октября 2018 г. в Индонезии разбился Boeing 737 Mах 8 авиакомпании Lion Air, в авиакатастрофе погибли 189 человек. 10 марта 2019 г. в Эфиопии потерпел крушение такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате погибли 157 человек. После этого во многих странах мира, в том числе США, ЕС и России, полеты этих типов лайнеров были приостановлены.

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Политика
Новости

США и Мексика заключили миграционное соглашение

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам. Таким образом, введение 5%-ных пошлин на весь мексиканский импорт, которое Вашингтон планировал в случае провала переговоров, «приостановлено на неопределенный срок», отметил Трамп в своем Twitter.

Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для пресечения нелегальной миграции, в том числе развернет силы национальной гвардии по всей территории страны, особый акцент будет сделан на охране южной границы. Об этом говорится в опубликованной на сайте госдепартамента США совместной американо-мексиканской декларации. Также Мексика обязалась принять меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.

Беженцы, которые пересекут границу с США в поисках убежища, «будут быстро возвращены в Мексику, где они могут дождаться рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища». Мексика обязалась этому не препятствовать. США пообещали прилагать усилия для ускорения рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и завершения процедуры выдворения.

О намерении ввести 5%-ные пошлины на весь мексиканский импорт с 10 июня в случае сохранения проблемы нелегальной миграции Трамп объявил в конце мая. США планировали увеличивать пошлины ежемесячно на 5% – до 25% к 1 октября, если Мексика не «предпримет эффективных мер» для разрешения миграционного кризиса.

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Политика
Новости

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

Ведомости
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В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД. «Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 г», – говорится в сообщении. В нем не называется имя Голунова, однако приведенные данные указывают на него. Сообщается, что речь идет о 36-летнем жителе столицы, который был задержан на Цветном бульваре в Москве. Также в сообщении МВД отмечается, что дело в отношении задержанного вызвало повышенный интерес СМИ.

Голунов был задержан сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками «в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств», следует из сообщения. При личном досмотре у журналиста были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось метилэфедроном массой около 4 г, утверждает МВД.

В сообщении полиции подчеркивается, что информация об избиении подозреваемого при задержании не соответствует действительности. «После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат», – отмечается в сообщении. Также МВД опровергло информацию о том, что Голунову намеренно не давали сдать смывы с рук и срезы ногтевых пластин для исследования. По версии полиции, он сам отказался это делать в присутствии понятых. «После прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы с рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», – добавило МВД.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили. Своему адвокату Дмитрию Джулаю он рассказал, что после задержания его избили и не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Финансы
Новости

Минэкономразвития выступило против контроля ЦБ над частными банками

Ведомости
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Регулятор банковского рынка не должен владеть коммерческими банками, иначе происходит конфликт интересов. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском экономическом форуме. «Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Орешкина, в последние годы происходит огосударствление в банковском секторе, а ЦБ – его «главный пропонент». «Мы считаем, что банковская сфера – это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», – заключил он.

В настоящий момент у ЦБ есть контрольный пакет в Сбербанке. Фонд консолидации банковского сектора, который был ЦБ создан в 2017 г. для санации банков, контролирует другие крупные банки, в числе которых «ФК Открытие» (объединен с Бинбанком), «Промсвязьбанк», «Траст», Московский индустриальный банк и др.

Похожую идею ранее высказывал и глава ВТБ Андрей Костин, который предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.

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