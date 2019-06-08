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Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков. По его словам, приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у задержанного корреспондента перелом ребер и сотрясение головного мозга. Было решено, что ему необходимы дополнительные обследования. Однако начальник следственной части отказал в госпитализации, добавил Чиков.

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Как рассказал Голунов телеканалу «Дождь», по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного содержания. По его словам, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не ел и практически не спал. Ожидается, что 8 июня Никулинский суд Москвы выберет Голунову меру пресечения.

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