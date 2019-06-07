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Генпрокуратура готова проверить возможные нарушения при задержании Голунова

Генпрокуратура готова провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, если она поступит от задержанного или его адвоката, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает ТАСС.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. В МВД заявили, что при личном досмотре у него было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске его квартиры на ул. Вешняковской – три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили. МВД эти обвинения опровергает. По словам Джулая, с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Только в 03.42 утра 7 июня Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. В частности, в декабре 2018 г. им было опубликовано расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последняя его статья в «Медузе» вышла в мае, она была посвящена «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.