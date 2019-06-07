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МВД: Только одно фото из опубликованных сделали в квартире журналиста Голунова

Главное управление МВД по Москве признало, что лишь одна фотография из ранее опубликованных на сайте ведомства была снята при проведении обыска в квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Остальные снимки были сделаны в интересах следствия и оперативных мероприятий «по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе», отмечается в сообщении. Связь Голунова с этой группой сейчас проверяется, утверждают в МВД.

Ранее на сайте МВД значилось, что все девять фотографий были сделаны при обследовании именно жилища Голунова – в арендуемой квартире на ул. Вешняковской в Москве при его личном досмотре в присутствии понятых. В достоверности этих фотографий усомнились коллеги Голунова, которые бывали у него в гостях.

Скрин официальной страницы ГУВД Москвы, сообщающей о задержании Голунова и публикации фотографий с места обыска

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве накануне, 6 июня, по подозрению в сбыте наркотиков. Известно о задержании стало только на следующий день. Первой об этом рассказала «Медузе» подруга Голунова – журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC. По ее словам, в ночь на 7 июня с ней связался следователь Игорь Лопатин и сообщил, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотика мефедрона. Голунов, который в этот момент находился с телефоном, сказал, что его задержали днем 6 июня и что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.

Голунов заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признать вину.

Приехавшему утром 7 июня адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили. МВД эти обвинения опровергает.

Мэр столицы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием журналиста «Медузы», передала пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. В частности, в декабре 2018 г. им было опубликовано расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последняя его статья в «Медузе» вышла в мае, она была посвящена «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.