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Собянин попросил руководство ГУВД разобраться в задержании журналиста Голунова

Мэр столицы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

«Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться», – сказала она.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Известно о задержании стало только на следующий день. Журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC рассказала «Медузе», что ей позвонил следователь Игорь Лопатин и сообщил о задержании Голунова при покушении на сбыт наркотика мефедрона.

Голунов во время разговора со следователем, находясь рядом с телефоном, сказал, что его задержали не ночью, а еще в два часа дня 6 июня и что ему подбросили два незнакомых пакета с каким-то веществом. По словам адвоката Дмитрия Джулая, который встретился с Голуновым, после задержания журналиста избили. Позже пресс-служба ГУ МВД Москвы подтвердила задержание журналиста и рассказала об обыске в его доме, где нашли три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. По информации МВД, экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон массой около 4 г.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. В частности, в декабре 2018 г. им было опубликовано расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последняя его статья в «Медузе» вышла в мае, она была посвящена «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.