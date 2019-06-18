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Трамп сменил исполняющего обязанности министра обороны США

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался от борьбы за постоянную работу на посту министра обороны, чтобы уделить время семье, написал в Twitter президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил Шанахана за его работу.

Новым и. о. министра обороны решено назначить Марка Эспера, который до сих пор занимал должность министра сухопутных сил США. По словам президента, он лично знает Эспера и уверен, что тот отлично справится с работой.

В декабре 2018 г. Трамп решил вывести войска из Сирии. Трамп в серии твитов написал, что ИГ в Сирии повержено, причем США боролись с терроризмом в этой стране в ущерб своим интересам. После этого министр обороны Джеймс Мэттис, работавший в команде Трампа с момента его избрания в 2016 г., подал в отставку. Мэттис был отставным генералом морской пехоты и изначально считался наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Пентагона при Трампе. Он служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также получил прозвище «бешеный пес» за непримиримое отношение к исламским экстремистам.

23 декабря Трамп назначил и. о. главы Пентагона Патрика Шанахана, который до этого был заместителем министра обороны США.