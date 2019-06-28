Политика

Новости

«Интерфакс» назвал четырех фигурантов дела о выводе денег из «Рольфа»

Уголовное дело о выводе средств из «Рольфа» возбуждено в отношении четырех руководителей компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда о проведении обыска по этому делу.

Согласно документу, уголовное дело было возбуждено 25 июня. Его фигурантами стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

Накануне в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконном выводе средств компании за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу был задержан один подозреваемый — Анатолий Кайро. Петров и Луковецкая находятся за границей.

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.