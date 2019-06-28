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Силовики задержали первого фигуранта дела о выводе денег из «Рольфа»

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, передает «Интерфакс» со ссылкой на основателя компании Сергея Петрова. Кайро – заместитель председателя совета директоров «Рольфа», связаться с ним накануне «Ведомостям» не удалось.

Источник в «Рольф» сообщил «Ведомостям», что по делу делу допросили гендиректора компании Светлану Виноградову и главного финансового директора компании Александру Озерянову, но задерживать их не стали.

27 июня в офисах автодилера в Москве и Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконном выводе средств компании за границу. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По делу также проходят Кайро и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая.

По данным СКР, в 2014 г. Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel Limited. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб. После этого средства были перечислены на счет кипрской компании в австрийском банке, считает следствие. Позже через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам. Сам Петров находится за границей, отрицает свою вину и не собирается возвращаться в страну, пока обвинения не будут сняты.

Облигации «Рольфа» на Мосбирже в четверг подешевели на 9,6%. Их доходность к погашению выросла до 13,78%. На закрытие торгов одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 94% номинала (1000 руб.).