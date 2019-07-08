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Песков назвал позором для грузин оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» позором для грузин. «Мы наблюдаем с вами вместе в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия неделания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем», – сказал Песков журналистам.

По его словам, оскорбления в адрес России и ее президента неприемлемы. «Мы их решительно осуждаем», – сказал он. По его словам, руководство Грузии – и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента – должны осудить эту выходку. Подобное поведение, «будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием безумия абсолютного, конечно, это недостойно грузинского народа», добавил он. По мнению Пескова, для народа, имеющего давнюю историю, богатейшие культурные традиции, то, что произошло, – «это большой позор».

В воскресенье, 7 июля, телеканал «Рустави 2» прервал вещание после появления в эфире оскорбительных высказываний ведущего Георгий Габунии в адрес Путина. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. У здания, в котором находится «Рустави 2», произошла акция протеста. Ее участники потребовали уволить Габунию и закрыть телеканал. Позже телеканал принес извинения за высказывания ведущего.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии