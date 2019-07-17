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МИД отказался выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве

МИД отказал в выдаче виз учителям Англо-американской школы в Москве. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо сотрудницы посольства США в Москве Хизер Бирнс, которая является также членом совета в этом учебном заведении.

Российский МИД уведомил посольство США о том, что он откажет в выдаче виз 30 новым преподавателям школы, говорится в письме. Как отметила Бирнс, американская сторона пыталась убедить Кремль «не вовлекать школьников в политических разногласия с американским правительством». Отказ в визах будет «иметь разрушительные последствия для возможностей школы нанимать и удерживать высококачественных международных учителей и сотрудников», подчеркнула также она. По ее словам, школа может быть вынуждена отказаться от зачисления неопределенного числа детей на учебный год, начинающийся в августе.

Как напомнила NYT, в 2016 г. администрация президента США Барака Обама наложила санкции на Россию за вмешательство в выборы. Американский чиновник тогда говорил CNN, что в ответ может быть закрыта Англо-американская школа. Президент Владимир Путин не стал тогда отвечать на санкции, пригласив детей американских дипломатов в России на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

Некоторые из родителей столкнулись с выбором — отказаться от работы в Москве или отправить детей в школу где-то в другом месте, рассказал руководитель Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко. По его мнению, российские власти пытаются надавить на США, чтобы те вернули Москве два дипломатических здания в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были закрыты в 2016 г.

МИД не ответил на запрос о комментарии.

В Англо-американской школе, расположенной на северо-западе Москвы, обучаются 1200 детей. Учебное заведение было создано в 1949 г. американским, британским и канадским правительствами. Всего в нем преподают 150 учителей, среди которых есть и россияне.

Несмотря на то что отказ в выдаче виз связан с отношениями с США, дети американских дипломатов, скорее всего, не потеряют мест в школе, поскольку у них — наравне с детьми британских и канадских дипломатов — имеется приоритет, отмечает NYT. Но, добавляет газета, таких детей в школе меньшинство: в учебном заведении обучаются дети дипломатов из других стран, в частности Германии и Кореи, зарубежных бизнесменов, а также богатых россиян. В целом школу посещают дети из 60 стран.