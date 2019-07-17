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МИД отказался выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве

Ведомости
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МИД отказал в выдаче виз учителям Англо-американской школы в Москве. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо сотрудницы посольства США в Москве Хизер Бирнс, которая является также членом совета в этом учебном заведении.

Российский МИД уведомил посольство США о том, что он откажет в выдаче виз 30 новым преподавателям школы, говорится в письме. Как отметила Бирнс, американская сторона пыталась убедить Кремль «не вовлекать школьников в политических разногласия с американским правительством». Отказ в визах будет «иметь разрушительные последствия для возможностей школы нанимать и удерживать высококачественных международных учителей и сотрудников», подчеркнула также она. По ее словам, школа может быть вынуждена отказаться от зачисления неопределенного числа детей на учебный год, начинающийся в августе.

Как напомнила NYT, в 2016 г. администрация президента США Барака Обама наложила санкции на Россию за вмешательство в выборы. Американский чиновник тогда говорил CNN, что в ответ может быть закрыта Англо-американская школа. Президент Владимир Путин не стал тогда отвечать на санкции, пригласив детей американских дипломатов в России на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. 

Некоторые из родителей столкнулись с выбором — отказаться от работы в Москве или отправить детей в школу где-то в другом месте, рассказал руководитель Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко. По его мнению, российские власти пытаются надавить на США, чтобы те вернули Москве два дипломатических здания в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были закрыты в 2016 г.

МИД не ответил на запрос о комментарии.

В Англо-американской школе, расположенной на северо-западе Москвы, обучаются 1200 детей. Учебное заведение было создано в 1949 г. американским, британским и канадским правительствами. Всего в нем преподают 150 учителей, среди которых есть и россияне.

Несмотря на то что отказ в выдаче виз связан с отношениями с США, дети американских дипломатов, скорее всего, не потеряют мест в школе, поскольку у них — наравне с детьми британских и канадских дипломатов — имеется приоритет, отмечает NYT. Но, добавляет газета, таких детей в школе меньшинство: в учебном заведении обучаются дети дипломатов из других стран, в частности Германии и Кореи, зарубежных бизнесменов, а также богатых россиян. В целом школу посещают дети из 60 стран.

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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе

Ведомости
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Совет Европейского союза призывает Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе в 2014 г., говорится в заявлении на его сайте.

«Евросоюз призывает Россию признать ответственность и сотрудничать с расследованием», — подчеркивается в заявлении. В нем также отмечается, что ЕС приветствует планы предъявить обвинения четырем подозреваемым в причастности к катастрофе.

Заявление выпущено в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области на Украине. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

В июне совместная следственная группа, сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Как отмечали расследователи, Гиркин был министром обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), Дубинский был его заместителем, а Пулатов в свою очередь был заместителем Дубинского. Харченко также, по данным расследователей, находился под руководством Дубинского.

Следственная группа заявила о планах предъявить подозреваемым обвинения в убийстве 298 человек.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о возможном выходе «Объединенных кондитеров» на рынок снеков

Ведомости
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Холдинг «Объединенные кондитеры», в который входят фабрики «Красный октябрь», «Кондитерский концерн “Бабаевский”» и «Рот Фронт», может выйти на рынок снеков, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, на прошлой неделе компания опубликовала вакансию директора направления «Орехи, семечки», который должен заняться развитием проекта и сформировать стратегию. Также холдинг начал поиски главного инженера направления, он должен провести оценку оборудования фабрики на соответствие проекту и произвести замену, если она нужна.

В «Объединенных кондитерах» на запрос не ответили.

«Объединенные кондитеры» входят в группу «Гута» Юрия Гущина. Бизнесмен занимает 117-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $800 млн. Среди брендов холдинга — «Аленка», «Вдохновение», «Бабаевский».

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NYT: бизнесмен из России может быть причастен к поставкам дорогих машин в КНДР в обход санкций

Ведомости
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Российский бизнесмен из Владивостока Даниил Казанчук может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в КНДР вопреки санкциям. Об этом сообщает газета The New York Times, которая провела исследование совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies (CADS, «Центр передовых оборонных исследований»).

NYT обратила внимание на то, что во время своих международных поездок Ким Чен Ын пользуется двумя лимузинами — Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает $1,6 млн. При этом еще в 2006 г. против КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку в эту страну предметов роскоши.

Газета и CADS, используя данные о перевозках и спутниковые снимки, отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР. По их данным, грузы начали свой путь в 2018 г. в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. Далее они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того (государство в Западной Африке), и направились в порт в российском городе Находке.

По данным NYT и CADS, судно принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Кто является владельцем компании, точно неизвестно, однако она, вероятно, связана с российским бизнесменом  из Владивостока Даниилом Казанчуком, отмечает газета. По ее данным, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.

В телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался рассказать детали поставки автомобилей. «Это секрет моей компании. Почему я должен говорить всем, где я купил эти автомобили и кому я их продал?», — отметил он.

В феврале этого года DN5505 и другое принадлежащее Do Young Shipping судно, Katrin, были задержаны южнокорейскими властями по подозрению в нарушении санкционного режима против КНДР. По их данным, DN5505 мог заниматься перевозкой 3200 тонн из Северной Кореи, в то время как Katrin — нефти в эту страну.

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Политика
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В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Ведомости
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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 405 тыс. песо (1,3 млн руб.).

Макеев выкладывал на YouTube видеозаписи, на которых оскорблял жителей Мексики. В 2017 г. толпа атаковала его дом в городе Канкун. Его обвинили в том, что во время этой атаки он смертельно ранил мексиканца ножом. Самого Макеева избили. Он был спасен полицией и доставлен в больницу. Страница россиянина на YouTube была заблокирована.

Посольство России в Мексике сообщило «РИА Новости», что во время процесса над Макеевым его права не нарушались. «Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией», — сообщило оно. Диппредставительство также отметило, что россиянин имеет право попросить об отбывнии наказания в России, но он с такой просьбой не обращался.

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Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари

Ведомости
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Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает телеканал France 24.

Как заявил министр культуры Франции Франк Рьестер, закон необходим, чтобы «восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира».

Документ предусматривает организацию и координирование работ по реставрации. В частности, он описывает механизмы контроля за использованием пожертвований на восстановление собора, сделанных физическими и юридическими лицами.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.

Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

Как проходит реставрация в соборе Парижской Богоматери

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Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом она заявила на несогласованной акции протеста на Трубной площади, трансляцию мероприятия вело на YouTube сетевое издание Sota.vision.

«То, что творят эти жулики, это полнейший беспредел... Они даже попытались сделать видимость законности», – сказала Соболь. Она заявила, что избирком округа №43, по которому она баллотировалась, отмахнулся от представленных доказательств достоверности собранных в поддержку Соболь подписей. Политик назвала это плевком в адрес москвичей. «Они просто отложили [доказательства] в сторону и приняли то решение, которое им спустил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин», – добавила Соболь. По ее мнению, действия избиркомов в столице зависят от позиции мэрии, поэтому к участию в выборах в Мосгордуму допускают только кандидатов, удобных для действующей власти.

Столичные избиркомы не пустили на выборы в Мосгордуму большинство известных оппозиционных кандидатов. Помимо Соболь это глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас (округ №31), директор ФБК Иван Жданов (округ №8), политик Юлия Галямина (округ №9), кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров (округ №32). Большинство из них, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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Политика
Новости

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву отпустили из-под домашнего ареста

Ведомости
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Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Юрия Ефименкова. «Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского», – добавил он. Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», признавшей свою вину и давшей показания на других фигурантов.

Кроме режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа» по развитию современного искусства.

Серебренников, Апфельбаум и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в апреле 2019 г., Малобродский находится под подпиской с мая 2018 г.

Также в апреле 2019 г. была назначена экспертиза, в ходе которой планируется выяснить, сколько денег «Седьмая студия» получила в 2011–2014 гг. от Минкульта и иных источников и сколько потратила, были ли у нее расходы, не связанные с реализацией проекта «Платформа», сколько денег перечислили на счета фирм для обналичивания и сколько тратили на каждое мероприятие.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы

Ведомости
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Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса», «Яндекс.Маркет», приостановило продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекс.Маркета».

Bringly – трансграничный маркетплейс, который продает россиянам товары из онлайн-магазинов Китая, Турции, Великобритании и других стран. Тестировать трансграничные онлайн-продажи продуктов площадка начала в I квартале 2019 г. Продукты питания предоставлял на тестовом периоде крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada, рассказывал ранее представитель российской компании. К заказу предлагались нескоропортящиеся продукты: чай, кофе, бакалея, кондитерские изделия и другие продукты, не требующие специальных условий хранения.

«Мы протестировали продажи категории продуктов питания на Bringly, они показали хороший результат. Сейчас работаем над оптимизацией логистического решения для нескоропортящихся товаров и планируем вернуть их в продажу», – уточнил представитель «Яндекс.Маркета». По его словам, площадка хочет улучшить условия по срокам и стоимости доставки из Турции: средний чек для продуктов питания мог быть ниже, чем для других популярных непродовольственных товаров, например одежды и обуви.

Долгосрочная цель компании – создать на Bringly полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из онлайн-магазинов европейских и азиатских стран, а также США, рассказывал в феврале 2019 г. «Ведомостям» директор по международному развитию компании «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев. Например, у российских покупателей есть заметный спрос на биотовары, поэтому в будущем Bringly может начать продажи такой продукции из европейских онлайн-магазинов. Крупнейший зарубежный маркетплейс на российском рынке – AliExpress не продает продукты питания.

Помимо Bringly «Яндекс.Маркет» развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс, работающий с российскими поставщиками, «Беру».

Политика
Новости

Дмитрию Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков получил отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, решение избирательной комиссии транслировалось на его странице в Facebook.

Ранее на выборы в Мосгордуму не допустили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Также избирательная комиссия округа №31 отказала в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Директор ФБК Иван Жданов, выдвигавшийся по округу №8, тоже получил отказ в регистрации кандидатом. Оппозиционер Юлия Галямина также получила отказ в регистрации кандидатом по округу №9. Кандидату от «Яблока» Кириллу Гончарову также отказано в регистрации, он выдвигался по округу №32. Большинство оппозиционеров, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль следит за ситуацией вокруг подготовки выборов в Мосгордуму, но не будет в нее вмешиваться. Он призвал кандидатов обращаться в суд, если в действиях Мосгоризбиркома или других комиссий будут усматриваться какие-либо нарушения. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 г.

Финансы
Новости

ЦБ, Сбербанк и ВТБ не станут акционерами биржи для санкционных компаний

Ведомости
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ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи для листинга санкционных компаний, но предполагается участие других госбанков, передает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. В январе этого года Моисеев говорил, что ведомство определилось с биржей, которая возьмет на себя специальные функции, но не назвал ее. РБК со ссылкой на источники сообщал, что это будет Санкт-Петербургская валютная биржа.

Минфин и ЦБ еще в 2018 г. сообщили, что рассматривают возможность создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями США и других иностранных государств. В апреле прошлого года минфин США ввел санкции против 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+, имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы».

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем», – говорил тогда Моисеев. Он указывал, что идея создать финансовую инфраструктуру для листинга санкционных компаний возникла, поскольку инвесторы для подобных компаний «будут наверняка».

Экономика
Новости

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

Ведомости
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В июне 2019 г. промышленное производство в России выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат. Это существенного выше, чем было в мае – тогда промышленность выросла на 0,9%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в июне увеличилось на 1,1% после снижения на 0,8% в мае.

В целом за первое полугодие рост составил 2,6% в годовом выражении. При этом во II квартале он ускорился до 3% с 2,1% в I квартале.

Данные за июнь оказались значительно лучше ожиданий экономистов, опрошенных «Интерфаксом». Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 2,3%.

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

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