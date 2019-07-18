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Путин пообещал Беглову подписать указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым пообещал до конца дня подписать указ о введении электронных виз для посещения города туристами, передает ТАСС. «Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», – сказал Путин. Он отметил, что давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

Беглов стал врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города, сменив губернатора Владимира Яковлева и впоследствии уступив свое кресло Валентине Матвиенко. В мае 2019 г. Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец, а 8 июля его официально зарегистрировали кандидатом. Как говорил в июне «Ведомостями» политолог Борис Макаренко, пиар-активность Беглова с момента его назначения «скорее шла со знаком минус», а антирейтинг для политика, недавно занявшего губернаторское кресло, является высоким. 12 июля Беглов заявил о намерении принять участие в предвыборных дебатах, чтобы представить свое видение развития Петербурга.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г.

В июне Путин поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Такие визы могут быть однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Как выяснили «Ведомости», поручение о проработке введения электронных виз дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую готовит Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.