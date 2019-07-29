Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть
Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать. Об этом Васильева сообщила в своем Facebook. «Сейчас поеду туда. Прямо даже не верится», – отметила она.
Утром 28 июля Навальный был госпитализирован из спецприемника. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Позже врач больницы говорила, что у оппозиционера диагностирована «крапивница».
Васильева и Ашихмин попытались осмотреть политика 28 июля, однако их выгнали. Она говорила, что его состояние могло быть спровоцировано действием «неопределенных химических веществ».
Навальный отбывает 30 суток ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).