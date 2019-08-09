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«Интерфакс»: на складе боеприпасов под Ачинском возобновились взрывы

На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) возобновились взрывы снарядов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, прогремело два взрыва. В результате пострадали пять человек, среди них военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

ТАСС со ссылкой на источник и врачей подтверждает информацию о новых взрывах и пострадавших. Главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев уточнил в беседе с агентством, что один из пострадавших будет лечиться амбулаторно, речь идет о пожилой женщине. «Четверо — средней тяжести: двое полицейских, двое военных», — добавил он.

Источник «Интерфакса» сообщил, что снаряды стали взрываться из-за попадания молнии. Население поселка Каменка, который расположен рядом с военным складом, решено эвакуировать на безопасное расстояние. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском края начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили. По информации МЧС, всего из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места инциденты, эвакуировали более 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии