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Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля

Сотрудники правоохранительных органов 27 июля ошибочно задержали 37 подростков, которые не участвовали в акции протеста в центре города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ прокуратуры уполномоченному по правам ребенка в Москве Евгению Бунимовичу.

Всего во время акции были задержаны 76 несовершеннолетних, сообщили в ведомстве. 53 из них живут в Москве, 23 приехали из регионов, говорится в ответе прокуратуры. На 32 подростков составили протоколы за нарушение порядка митинга по статье 20.2 КоАП. Родителям задержанных выписали семь протоколов о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП).

В конце июля Бунимович направил заявление в полицию и прокуратуру о «необоснованности многих задержаний и неоправданном применении силы». По его данным, во время акции были задержаны 47 несовершеннолетних.

27 июля в центре Москвы прошла протестная акция, которая не была согласована со столичными властями. Ее участники требовали допустить до сентябрьских выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за нарушений при сборе подписей. В МВД сообщили, что в ходе акции были задержаны свыше 1000 участников. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

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