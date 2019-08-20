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У фигуранта дела о массовых беспорядках прошел обыск

У участника акции протеста 27 июля Виктора Кириленко прошел обыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках, передает «ОВД-инфо» со ссылкой на координатора проекта Аллу Фролову. Кириленко проходит по делу в статусе свидетеля, его везут в Следственный комитет России (СКР).

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» отчитался о 1373 задержанных. 30 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали. Большинство отказов получили независимые кандидаты, среди которых оказались сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Елена Русакова, Илья Яшин, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков. Летом в столице прошло несколько несогласованных акций в поддержку этих кандидатов.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля