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Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Две российские станции мониторинга ядерных испытаний, расположенные в якутском поселке Пеледуй и чукотском городе Билибино, возобновили передачу данных, сообщил секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат ОДВЗЯИ. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», – сообщил он.

В воскресенье, 10 августа, из-за проблем со связью была приостановлена передача данных с российских станций, находящихся в Дубне и Кирове. Ранее газета The Wall Street Journal 12 августа со ссылкой на Зербо сообщила, что сигнал также перестал поступать 13 августа со станций из Билибино и Залесово. Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам с просьбой как можно быстрее восстановить передачу данных со станций, говорил Зербо изданию.

В четверг, 8 августа, на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.