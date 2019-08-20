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Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа

Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Возможными местами проведения акций протеста в заявках указаны проспект Академика Сахарова или проспект Мира. Разрешенная численность – до 100 000 человек. Цель акции протеста: «Выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».

«От предложенного мэрией на эту субботу, 24-го числа, Марьина мы отказались», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Ранее столичная мэрия отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре Москвы 24 августа. Тогда заявку на проведение митинга подали координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и Вихарева. Заявленное число участников было аналогичным – 100 000 человек. Организаторы просили мэрию разрешить шествие по проспекту Академика Сахарова, а также провести митинг на площади Победы. Целью этих акций было указано обеспечение равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

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