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СКР завершил расследование против пяти фигурантов дел о массовых беспорядках

Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении троих участников несогласованной акции протеста – Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, говорится в сообщении ведомства. Им были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее их обвинили также по ст. 212 УК – в связи с массовыми беспорядками, которые, по мнению правоохранителей, произошли 27 июля.

Следствие считает, что во время акции протеста 27 июля в центре Москвы обвиняемые применили насилие в отношении отдельных сотрудников полиции и Росгвардии. Материалы уголовных дел против Беглеца, Жукова и Коваленко выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения.

Помимо этого СКР также завершил расследование по уголовным делам против Владислава Синицы и Константина Котова. Синице было предъявлено обвинение в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия). Котова обвинили в совершении преступления по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Уголовные дела в отношении Синицы и Котова также направлены в суд.

Не согласованные с мэрией Москвы акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы проходили 14 июля, 27 июля и 3 августа. Во время них полиция в общей сложности задержала около 1700 человек. СКР 30 июля возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. На данный момент фигурантами дел являются 14 человек. Среди них Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Все они арестованы. Только один фигурант дела – Дмитрий Васильев – ранее не был арестован в связи с госпитализацией из-за ухудшения здоровья.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля