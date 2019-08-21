США поставят в Тайвань истребители F-16 на сумму $8 млрд

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Расследование СК подтвердило издевательства Михаила Хачатуряна над дочерьми

Сотрудники СК России передали адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их, передает ТАСС со ссылкой на защитника одной из обвиняемых Сергея Паршина.

В июле СК выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна. По мнению следствия, его действия в отношении дочерей должны квалифицироваться как истязания, насильственные действия сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера.

«Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема – в связи со смертью подозреваемого», – сказал Паршин. Адвокат подчеркнул, что описанные в постановлении обстоятельства дела признаны установленными фактами. В связи с этим защитники сестер Хачатурян надеются, что уголовное преследование девушек будет прекращено, поскольку они действовали в рамках самообороны.

В июле прошлого года тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери – Крестина, Ангелина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Суд сначала заключил их под стражу, но позже смягчил им меру пресечения.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации и настаивают, что были вынуждены защищать свою жизнь.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян