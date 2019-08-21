США поставят в Тайвань истребители F-16 на сумму $8 млрд
Белый дом официально уведомил Конгресс США о решении поставить в Тайвань 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Уточняется, что сделка предполагает также поставку запасных частей и сопутствующего снаряжения.
В начале июня Bloomberg сообщил, что Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружения. В контракт предполагалось включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 комплексов Stinger. Также в него могут войти истребители F-16. Сделка может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая — Пекин уже выразил протест в связи с сотрудничеством США с Тайванем в военной сфере.
У законодательной ветви власти США есть 30 дней на изучение нового военного контракта и его возможное блокирование. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан уже заявлял, что Пекин примет ответные меры для защиты своих интересов в случае выполнения сделки по поставке истребителей в Тайвань.