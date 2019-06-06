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Китай пригрозил США эскалацией торгового конфликта в случае продажи вооружения Тайваню

Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружений, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки может составить $2 млрд. Источник агентства ссылается на документ, в котором приводится перечень поставок. Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило, что подало соответствующую заявку американским властям.

В контракт предполагается включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger. Также в него могут войти истребители F-16, их включение в контракт еще обсуждается госдепом и Пентагоном, отмечает агентство.

Если сделка будет совершена, это может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории, пишет Bloomberg. Пекин уже осудил сотрудничество США с тайваньским режимом в военной сфере. «Мы сделали США жесткое представление. Мы требуем от Соединенных Штатов в полной мере осознать чувствительность этого вопроса, а также то, какой вред это может нанести двухстороннему сотрудничеству между нашими странами и поддержанию мира в Тайваньском проливе», – передает агентство слова официального представителя МИД Китая Гэна Шуана.

Последние переговоры между США и Китаем закончились в середине мая. США объявили о повышении с 10 до 25% пошлины на китайский экспорт стоимостью $200 млрд в год. Трамп также поручил начать повышать пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.