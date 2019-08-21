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Генпрокуратура просит взыскать с полковника ФСБ Черкалина 6,3 млрд рублей

Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с ходатайством об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму 6,3 млрд руб., говорится в сообщении надзорного ведомства.

В иске говорится о наличных деньгах, обнаруженных при обыске в доме, машине и служебном кабинете полковника. Речь идет о 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро. В ходе проверки было выявлено, что Черкалин, получив доход из не предусмотренных законом источников, купил и зарегистрировал на родственников пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 г. составил 55 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.

Черкалин ранее возглавлял второй отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Полковника арестовали в апреле этого года. Вместе с ним были задержаны экс-сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 г. Черкалин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере $850 000 «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». В 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, пригрозив ему уголовным делом. В результате бизнесмен передал им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб., считает следствие.