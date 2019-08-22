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Мединский пожаловался в прокуратуру на подрядчика строек культурных объектов

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству и чиновника Минкульта.

Издание указывает, что в своем обращении министр упомянул строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, на которое выделено 1,2 млрд руб., но «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные». Также ведомство недовольно срывом сроков возведения фондохранилища и инженерных сетей музея-заповедника «Херсонес Таврический». Объем финансирования  этого объекта — 380,5 млн руб., его должны были сдать еще в мае 2019 г. Кроме того, Минкульт недоволен работами по возведению гостиницы для приглашенных артистов Большого театра на Кузнецком Мосту (объем финансирования — 214 млн руб.).

Жалобы касаются двух подрядчиков — ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп». Но обе компании принадлежат Александру Ушакову, пишет издание.

В обращении в Генпрокуратуру Мединский попросил принять меры прокурорского реагирования в отношении подрядчиков. В министерстве от официальных комментариев отказались. Представитель компании «Рост-Е» заявил изданию, что Александр Ушаков «находится на совещании в Минкультуры», но не стал отвечать на вопросы по поводу указанных контрактов.

Новости СМИ2
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Финансы
Новости

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Ведомости
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Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств. Она базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны.

Отмечается, что в июле после июньского пика объем «свободных денег» вернулся к показателям апреля-мая. Индекс свободных денег снизился на 10% к июню, его значение достигло 29 300 руб. Однако по сравнению с результатами июля 2018 г. индекс вырос на 20,6%. По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, снижение объема свободных денег у жителей России в июле наблюдается не первый год.

«Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода», — пояснил он.

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Бизнес
Новости

«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов

Ведомости
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Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата — алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ». По информации издания, первый специализированный магазин «Магнит вечерний» откроется в Самаре, его ассортимент включает порядка 2 500 наименований. В рителере рассказали, что протестируют формат в течение нескольких месяцев и по итогам эксперимента примут решение о дальнейшем развитии сети таких магазинов.

Отмечается, что кроме алкогольной и слабоалкогольной продукции в ассортимент «Магнита вечернего» будут входить снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, предметы гигиены и кофе навынос. Таким образом, алкомаркеты смогут по сути заменить магазины возле дома, в которых обычно закупаются продукты первой необходимости. В пилотном магазине «Магнит» решил сделать акцент на товарах собственных торговых марок и прямого импорта, уточнил представитель сети.

Как заявил изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, сеть может открывать несколько сотен точек в год, но «Магниту» будет трудно конкурировать с «Красным и белым», чьи магазины более компактные и окупаются в среднем за полтора года. По его оценкам, алкомаркеты «Магнита» будут более дорогими, срок их окупаемости может достигать четырех лет.

Ранее сообщалось, что «Магнит» начнет выдавать карты лояльности во всех регионах, где он работает. Компания начала тестировать программу весной 2019 г. в 900 точках в трех регионах – Костромской, Челябинской и Ярославской областях. Всего у «Магнита» в конце июня было 19 884 магазина в 65 регионах. Карта лояльности действует в магазинах всех форматов – помимо магазинов у дома это супермаркеты «Магнит семейный», магазины бытовой химии и косметики «Магнит косметик», аптеки.

Ритейлер уже начал выдавать карты лояльности в Кемеровской и Новосибирской областях, затем в Хакасии, Алтайском и Красноярском крае. В Московском регионе она будет запущена в октябре-ноябре, а до конца года программа заработает во всех городах присутствия.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Связанный с Фридманом фонд продал в США долю в фирме по кибербезопасности

Ведомости
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Американские власти утвердили трансфер миноритарного пакета акций компании Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности, от инвестиционного фонда Pamplona Capital Management, в который ранее инвестировал акционер LetterOne Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечает, что доля передается компании BlackRock – акционеру Cofense.

По данным источников издания, комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) утвердил трансфер, но точные условия сделки не разглашаются. По информации издания, Pamplona получит деньги в случае продажи в будущем принадлежавших ей акций Cofense. А акционеры инвестиционной фирмы, включая Фридмана, исключены из процесса принятия решений, затрагивающих американскую компанию.

В апреле газета писала, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne тогда заявлено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список состоит из имен российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину. Cofense специализируется на симуляции и выявлении кибератак, совершаемых через электронную почту. В числе ее заказчиков значатся многие технологические корпорации США.

Новости СМИ2
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Финансы
Новости

Альфа-банк хочет создать «дочку» на Кипре для ведения бизнеса за рубежом

Ведомости
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Совет директоров Альфа-банка принял решение об открытии дочерней структуры Alfa Capital Markets Ltd. на Кипре для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса за рубежом, говорится в пресс-релизе банка.

На подготовительные работы уйдет не менее года, уточнили в банке. «Альфа-банк планирует создание и лицензирование контролируемой иностранной компании для целей ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках капитала», – добавили в пресс-службе.

Альфа-банк является крупнейшим частным российским банком по активам. Чистая прибыль банковской группы по международным стандартам финансовой отчетности в 2018 г. увеличилась более чем в 1,5 раза и составила до $1,321 млрд. Совокупные активы банковской группы выросли на 5,5% до $47,2 млрд по состоянию на 31 декабря 2018 г.

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Политика
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Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

Ведомости
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Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. «Для протокола: Дания тратит на НАТО только 1,35% ВВП. Это богатая страна и должна платить 2%», – подчеркнул он, добавив, что 2% достигают только восемь стран НАТО из 28. Трамп отметил, что траты США – «намного, намного выше, чем эта отметка».

16 августа The Wall Street Journal написала об интересе Трампа к покупке у Дании острова Гренландия. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Трамп подтвердил обсуждение этой идеи, отметив, что считает приобретение Гренландии «стратегически интересным». The Washington Post писала, что администрация Трампа рассматривала возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в размере $600 млн.

Власти Гренландии заявили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен назвала идею абсурдной. 21 августа Трамп объявил о том, что решил отложить встречу с Фредериксен. Решение он объяснил ее комментариями о том, что она не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии.

Гренландия – крупнейший на Земле остров с населением 56 000 человек, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Территория принадлежит Дании.

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Политика
Новости

Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Ведомости
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Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он добавил, что в этом вопросе разделяет мнение Меркель. Среди претензий к России Джонсон отметил отравление семьи Скрипалей в Солсбери и ситуацию вокруг Украины.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о необходимости реализации минских договоренностей для возвращения России в G7. «Однако в настоящий момент мы не добились такого успеха», – добавила канцлер.

Ранее о желании снова видеть Россию в G7 в 2020 г. заявил президент США Дональд Трамп. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в G7 высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Финансы
Новости

Промсвязьбанк удалил из отчетности данные о вложениях в драгоценные металлы

Ведомости
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Промсвязьбанк изъял из своей отчетности по международным стандартам информацию о вложениях в драгоценные металлы на 23,9 млрд руб. Это соответствует 8 т золота. Первым на нетипичные для банков активы на балансе Промсвязьбанка обратил внимание Forbes.

В середине дня Промсвязьбанк удалил отчетность с сайта и сервера раскрытия информации, вернув ее ближе к вечеру, однако сведений о драгметаллах в ней уже не оказалось. Банк удалил эти данные и из бухгалтерского баланса, размещаемого на сайте ЦБ, писал «Коммерсантъ». Промсвязьбанк на запрос «Ведомостей» не ответил.

Покупка драгоценных металлов на баланс на такую большую сумму – это не распространенная практика на банковском рынке, даже аномалия, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк может покупать драгоценные металлы на бирже, у клиентов, у других банков, перечисляет он. Золото может обеспечить сохранность вложений, поскольку его стоимость относительно стабильна и это его большое преимущество, но оно не обеспечит значительную доходность, объясняет он. С позиции защиты от инфляции это не лучшее вложение свободных средств, к тому же менее ликвидное по сравнению с другими инструментами с сопоставимым риском обесценения, заключил Беликов.

Кроме того, Промсвязьбанк удалил из отчетности сведения о вознаграждениях сотрудников, которые выросли до 14 млрд руб. по сравнению с 7,4 млрд за январь – июнь 2018 г., пишет РБК.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8

Ведомости
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Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам в Хельсинки информацию СNN о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону целесообразность возвращения к формату G8 с участием России. «Там много других членов. Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов», – пояснил Песков.

На вопрос, обсуждалась ли эта инициатива во время переговоров в Хельсинки, Песков ответил отрицательно.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть обращение к ней стран G7 в случае принятия ими какого-то решения, предполагающего участие российской стороны. На данный момент существует «группа семи, и они принимают какие-то решения в своем кругу».

Телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США 21 августа сообщил, что Макрон во время последнего телефонного разговора предложил Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 г. Эту инициативу американский лидер собирается обсудить с участниками G7 на предстоящей встрече во Франции 24–25 августа. Сам Трамп 21 августа заявил, что обсуждение некоторых вопросов «было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7».

В свою очередь президент России Владимир Путин 19 августа на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе G8, и всегда готова принять партнеров из «группы семи». «Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости», – говорил Путин.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал пригласить Россию к переговорам, но другие страны – участницы саммита высказались против этой идеи.

Выбор редактора
Политика
Новости

Первая женщина-предприниматель из «списка Титова» вернулась в Россию

Ведомости
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Обвиненная в мошенничестве Юлия Макурина, которая включена в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вернулась в Россию, сообщили в секретариате Титова. Женщину встретили на пограничном пункте в Брянской области представители Следственного комитета и общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади. В ближайшие дни Макурина вместе с адвокатом придет к следователям для защиты своих прав, уточнили в секретариате бизнес-омбудсмена.

Макурину обвиняли в том, что в 2004 г. она вместе с соучастниками путем обмана завладела контрольным пакетом акций одного из постсоветских научно-исследовательских институтов – ОАО «НИИЭМИ». Суд предъявил ей обвинение в феврале 2007 г., но она выехала из России на Украину. Все это время женщина находилась в федеральном розыске. Защита утверждает, что Макурина приобрела акции исключительно для дальнейшей перепродажи. Сейчас стороны конфликта не имеют друг к другу претензий, а следствие не предоставило доказательств против предпринимателя.

Макурина стала первой женщиной-предпринимателем из «списка Титова», которой удалось вернуться в Россию. «Список Титова» был составлен бизнес-омбудсменом в феврале 2018 г. Тогда Титов встретился с предпринимателями, на которых заведены уголовные дела в России. После встречи он составил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться обратно, и передал его президенту Владимиру Путину. В него вошли 52 человека.

Ранее по «списку Титова» первым в Россию вернулся ростовский предприниматель Андрей Каковкин. Всего в рамках инициативы бизнес-омбудсмена в страну вернулись шесть предпринимателей.

Экономика
Новости

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Ведомости
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Экономический ущерб от лесных пожаров с начала этого года составил около 7 млрд руб., заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, передает РИА «Новости». По словам Клинова, общая площадь горящих лесов в Сибири – 1,121 млн га. Из них 1,013 млн – труднодоступные территории.

Он отметил, что оценить ущерб точно пока невозможно, так как «необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины». Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться.

В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении статистики по лесным пожарам. По словам прокурора главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова, искажались данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Политика
Новости

Минздрав закупит за границей дефицитные психотропные лекарства для детей

Ведомости
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Правительство поручило Минздраву, Минпромторгу и ФГУП «Московский эндокринный завод» направить запрос зарубежным производителям лекарств о поставке четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России, и еще одного, который не зарегистрирован. Об этом сообщил представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой. По его словам, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.

В секретариате Голиковой отметили нехватку некоторых психотропных лекарств, необходимых детям. Например, свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.

Летом 2018 г. в Москве также было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать остатки диазепама, которые использовала для лечения. Договорилась с покупателем через интернет, но он оказался сотрудником полиции. Женщину обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли после того, как оно приобрело широкий общественный резонанс.

Чтобы Московский эндокринный завод мог ввезти в страну лекарства, правительство разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», сообщил представитель Голиковой. По его словам, поправки в закон упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей.

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