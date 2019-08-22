Политика

Новости

Мединский пожаловался в прокуратуру на подрядчика строек культурных объектов

Министр культуры Владимир Мединский пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству и чиновника Минкульта.

Издание указывает, что в своем обращении министр упомянул строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, на которое выделено 1,2 млрд руб., но «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные». Также ведомство недовольно срывом сроков возведения фондохранилища и инженерных сетей музея-заповедника «Херсонес Таврический». Объем финансирования этого объекта — 380,5 млн руб., его должны были сдать еще в мае 2019 г. Кроме того, Минкульт недоволен работами по возведению гостиницы для приглашенных артистов Большого театра на Кузнецком Мосту (объем финансирования — 214 млн руб.).

Жалобы касаются двух подрядчиков — ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп». Но обе компании принадлежат Александру Ушакову, пишет издание.

В обращении в Генпрокуратуру Мединский попросил принять меры прокурорского реагирования в отношении подрядчиков. В министерстве от официальных комментариев отказались. Представитель компании «Рост-Е» заявил изданию, что Александр Ушаков «находится на совещании в Минкультуры», но не стал отвечать на вопросы по поводу указанных контрактов.