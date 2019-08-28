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В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

В Новосибирске обрушилась стена и перекрытия строящегося здания, под завалами могут находиться 11 строителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС. Сообщение о ЧП поступило в 08:20 мск, отметили в ведомстве. Обрушение произошло на территории строящегося неэксплуатируемого здания на улице Ударная, 11а. «Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — отметили в ведомстве.

Обрушение произошло на площади 350 кв. м, добавили в МЧС. Сейчас на месте ЧП работают 128 спасателей, привлечено 33 единицы техники.

Как минимум два человека погибли при обрушении в Новосибирске. Всего на месте работали 12 человек. По данным МЧС, один из них спасен из-под завалов:https://t.co/KwpZryNqUb



Фото: © Пресс-служба МЧС РФ pic.twitter.com/dWeexT5UjG — ТАСС (@tass_agency) August 28, 2019

К месту ЧП выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявили РИА «Новости» представитель городской администрации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает ТАСС. Ведомство сообщило о двух погибших.