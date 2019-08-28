Против Ивана Жданова возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудило 22 августа уголовное дело в соответствии с ч. 2 статьи 315 УК о неисполнении решения суда, сообщил в Twitter адвокат подозреваемого Владимир Воронин, выложив фотографию соответствующего уведомления.
«Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон», — пояснил Воронин.
Весной 2017 г. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) о защите чести и достоинства, признав фильм «Он вам не Димон» недостоверной информацией. Суд обязал авторов фильма удалить его. В частности, недостоверной была признана информация из расследования о том, что бизнесмен якобы дал премьеру Дмитрию Медведеву взятку через пожертвование земельного участка с усадьбой на Рублевке фонду «Соцгорпроект». Позже суд удовлетворил иск и «Соцгорпроекта». В октябре 2017 г. директор ФБК Роман Рубанов сообщил, что решение суда исполнено и фрагменты фильма про Усманова удалены, а на сайте ФБК и на YouTube-канале фонда размещены опровержения. Первоначальная версия фильма «Он вам не Димон» теперь доступна только в личном Youtube-канале Навального.