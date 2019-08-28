Против Ивана Жданова возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Политика

Новости

Суд в Киеве освободил из СИЗО главного редактора украинского «РИА Новости»

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из СИЗО под личное поручительство, передает ТАСС. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Журналист будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Во время заседания Вышкинский подчеркивал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство, передает «РИА Новости». Прокуроры были не против смягчения меры пресечения.

Вышинского задержали 15 мая 2018 г. в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости — Украина». Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 17 мая этапировали в Херсон, где он был арестован. Арест продлевался восемь раз.

Вышинский вину не признал, назвав обвинения ложью и манипуляцией. В июне он объявил о том, что отказывается от украинского гражданства, и обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. Путин комментировал дело Вышинского, отмечая, что того «задержали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции» и что это «абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика».

21 августа РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Позже РБК уточнял, что речь идет об обмене «33 на 33», но отмечал, что в схеме не учитывается Вышинский. Источник издания говорил, что освобождение журналиста будет проходить по особой схеме. Его адвокаты заявляли, что он планирует отстаивать невиновность и не будет участвовать в обмене.