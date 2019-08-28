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Политика Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Политик Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый подряд административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Эту информацию подтвердил и сам Яшин в Twitter. «Видимо, будет пятый подряд административный арест», — отметил он.

И снова на выходе из спецприемника я задержан сотрудниками полиции. Видимо, будет пятый подряд административный арест. pic.twitter.com/zSxxjaCUCf — Илья Яшин (@IlyaYashin) 28 августа 2019 г.

После отбытия третьего срока ареста Илья Яшин уже задерживался правоохранителями на выходе из спецприемника. Полицейский сообщил ему, что причиной задержания стали призывы к участию в несогласованных акциях. 20 августа Яшин был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток.

До этого Яшина арестовали на 10 суток 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На следующий день ему добавили еще 10 суток ареста за организацию митинга. Эти сроки политик отбывал одновременно и должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.