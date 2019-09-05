Медведев выделил средства на покупку дефицитных лекарств для детей
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку лекарств, которые не производятся в России, для детей с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Распоряжение дает право Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам. Они производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России, поэтому врачи не могут назначать их больным. Теперь такая возможность появится, добавил премьер.
В августе на почте задержали женщину, которая пришла получить посылку с незарегистрированным в России препаратом фризиум для больного ребенка. Она заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.
После этого случая правительство разработало поправки в закон, которые упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей. Кроме того, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.