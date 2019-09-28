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СМИ сообщили об отставке спецпредставителя США по Украине

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщили в субботу телеканал CNN, издание The Daily Beast и некоторые другие американские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему о своем решении.

Это произошло через день после того, как в СМИ был опубликован текст жалобы анонимного осведомителя, который заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Волкера после этого вызвали в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа.

Американские демократы считают, что Трамп во время состоявшегося летом телефонного разговора с Зеленским оказывал на него давление, чтобы добиться расследования в отношении сына своего политического соперника Джо Байдена. По мнению демократов, Волкер мог быть задействован в обсуждении этого дела с украинскими официальными лицами.