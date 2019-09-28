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Путин поедет на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков. Траурная церемония состоится в понедельник, 30 сентября.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он был президентом на протяжении 12 лет – с 1995 по 2007 г. Ширак также дважды становился премьером страны и трижды – мэром Парижа.

Понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.

Памяти Жака Ширака