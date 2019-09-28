Путин поедет на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков. Траурная церемония состоится в понедельник, 30 сентября.
Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он был президентом на протяжении 12 лет – с 1995 по 2007 г. Ширак также дважды становился премьером страны и трижды – мэром Парижа.
Понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.
Памяти Жака Ширака
На фото Ширак во главе парада 6-го полка французской армии, 1956 г.
На фото Ширак на рабочем месте, 1967 г.
На фото Ширак с семьей, июль 1975 г.
На фото Ширак приветствует ожидающих его выхода из отеля Meridien, декабрь 1975 г.
На фото Ширак во время выступления во Дворце спорта в Париже, декабрь 1976 г. Сзади политика портреты французских лидеров – Шарля де Голля и Жоржа Помпиду
На фото Ширак в сувенирной лавке в Париже, сентябрь 1982 г.
На фото Ширак приветствует толпу по пути в Елисейский дворец в день инаугурации в мае 1995 г.
Фотография сделана 21 апреля 2002 г. в штабе Ширака в Париже. На ней изображен лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен, произносящий речь после объявления результатов первого тура выборов
На фото задержанный во время покушения, июль 2002 г.
На фото Ширак в своей машине в Париже, сентябрь 2011 г.