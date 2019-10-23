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Турция отказалась от возобновления наступления на северо-востоке Сирии

Турция не будет возобновлять наступление на северо-восток Сирии после достижения договоренностей с США и Россией, передает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на заявление турецкого минобороны. «На этом этапе нет дальнейшей необходимости проводить новую операцию за пределами нынешнего района операции», – поясняется в заявлении ведомства.

Курдские вооруженные формирования в отведенный ранее срок покинули так называемую буферную 30-километровую зону безопасности, расположенную на территории Сирии вдоль границы с Турцией. Об этом турецкую сторону уведомил Вашингтон, уточняется в заявлении минобороны. С 24 октября начнется совместная работа по условиям соглашений, достигнутых президентом Турции Реджепом Эрдоганом с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. В минобороны Турции подчеркнули, что Анкара не допустит создания террористического коридора у южных границ страны и продолжит бороться с терроризмом.

Турция 9 октября начала на границе с Сирией военную операцию под названием «Источник мира». В первый день операции турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдов на севере Сирии. Эрдоган говорил ранее, что операция направлена на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились, что Турция приостановит боевые действия на 120 часов. За это время курды должны будут покинуть приграничные к Турции районы Сирии. Анкара собирается установить собственный контроль на этих территориях.

22 октября Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании. Документом утверждается порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции.