Более 30 человек погибли во время давки на похоронах Сулеймани в Иране
Согласно сообщению, давка произошла сразу после начала траурного шествия в Кермане – родном городе Сулеймани. Обстоятельства случившегося выясняются. Иранское телевидение сообщило о погибших в ходе прямой трансляции, не уточнив источник данных, отмечает AP. Информацию о давке журналистам подтвердили медики, не назвав число погибших и пострадавших.
Позже иранское агентство Fars сообщило о 32 погибших и 190 раненых.
В Иране 7 января хоронят генерала Сулеймани, убитого в Ираке. Проститься с ним на улицы вышли сотни тысяч человек. Процессия в Тегеране собрала более 1 млн иранцев, в результате чего движение в центре столицы было парализовано.
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент Дональд Трамп. Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Трамп в свою очередь пообещал немедленно отреагировать на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.