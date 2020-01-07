Путин провел переговоры с Асадом в Сирии
Президент России Владимир Путин 7 января прибыл с визитом в Дамаск, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом и посетил российскую авиабазу, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», – цитирует его «Интерфакс».
После этого состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. На них президент России, по словам пресс-секретаря, констатировал большой прогресс в процессе восстановления сирийской государственности и территориальной целостности. Асад в свою очередь поблагодарил Путина за визит и за помощь России в борьбе с терроризмом.
По дороге из аэропорта в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России президент проехал по улицам сирийской столицы. «Путин отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», – сказал Песков.
Далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, добавил пресс-секретарь.
После Сирии президент России отправится в Турцию, где 8 января примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщил Кремль. Затем президент проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит с ним ситуации в Сирии и Ливии.