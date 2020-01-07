Путин провел переговоры с Асадом в Сирии

После этого состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. На них президент России, по словам пресс-секретаря, констатировал большой прогресс в процессе восстановления сирийской государственности и территориальной целостности. Асад в свою очередь поблагодарил Путина за визит и за помощь России в борьбе с терроризмом.